La figura de Tom Cruise inspiró esta brillante actuación de Christian Bale

Si hay un actor moderno que se ha caracterizado por ser absolutamente camaleónico, ese es Christian Bale. Ahí están papeles como The Fighter, La gran estafa americana o su último villano de Thor: love and Thunder para demostrarlo. Con un metabolismo único que le permite adelgazar y engordar con gran facilidad, el galés puede pasar del cuerpo cadavérico de El maquinista a ponerse como un toro para ser Batman. Ese mismo trabajo físico fue el que realizó para forjar su impoluta musculatura en American Psycho, pero sabemos que la preparación para ser Patrick Bateman no fue únicamente física, sino que tuvo una referencia bastante clara: Tom Cruise.

La sorprendente información la conocemos debido a una entrevista que la directora del film, Mary Harron, concedió en 2009. La directora contó como Bale la llamó para tratar de determinar como de “extraterrestre” era su personaje y cómo el actor trataba de descubrir la forma correcta con la que debía comportarse el protagonista. En ese punto, el actor se topó con una entrevista televisiva que Cruise concedió en el programa de David Letterman. Bale señaló que su compañero de profesión “simplemente tenía esa simpatía muy intensa sin nada detrás de los ojos, y estaba realmente cautivado por esta energía”.

En los materiales y conversaciones entre Bret Easton Ellis, autor de la novela homónima y, la directora Harron, se explica que la adaptación a la gran pantalla la historia sólo podría funcionar como una comedia satírica oscura que apunta a la fragilidad del ego masculino, dentro del marco de una sociedad ultracapitalista. Apuntando hacia esta lógica, tiene más sentido ver a Bateman como “un extraterrestre que intenta imitar a un humano”, más que como a una persona normal y corriente. Y es que si nos paramos a pensar en los momentos en los que el personaje habla de temas importantes y cosas que le apasionan, su voz desliza hacia un estado de representante de ventas.

Bale estrenó el año pasado Los crímenes de la academia y Ámsterdam. Por su parte, Cruise tiene en cartelera desde ayer, Misión Imposible: sentencia mortal y en 2024 estrenará la segunda parte de su épica cinta de acción. Sus dos figuras han recorrido sendas muy diferentes. Mientras que Bale ha optado habitualmente por el cine más serio y autoral, Tom Cruise ha construido toda una carrera basada en los blockbuster y grandes estrenos.