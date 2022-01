Este fin de semana, Will Smith por fin nos trae la película con la que seguramente salga nominado en los Oscar 2022. El método Williams sea además, número uno en la taquilla debido a lo atractiva que es la figura de Smith para la asistencia a los cines. Al actor lo volvimos a ver en El hormiguero ayer para promocionar uno de los dramas deportivos del año. Entre los demás estrenos destaca El callejón de las almas perdidas de Guillermo del Toro.

‘El método Williams’

Will Smith se transforma en Richard Williams, padre y mentor deportivo de las dos increíbles jugadoras de tenis Venus y Serena. La historia narra el complicado inicio y la forma en la que esta figura influyó en sus vidas, siendo dos jugadoras negras, provenientes de un barrio marginal de pocos recursos y cómo ello no sólo las cambió, sino que hizo crecer al deporte en conjunto. ¿Se llevará Will Smith finalmente la estatuilla?

‘El callejón de las almas perdidas’

El regreso del oscarizado Guillermo del Toro a las salas después de La forma del agua. El director mexicano adapta la novela negra homónima y se rodea como siempre de figuras tan reconocidas como Bradley Copper, Cate Blanchett, Rooney Mara y Willem Dafoe. No suena “tan fuerte” como sus anteriores proyectos, pero tan sólo por su puesta en escena, vestuario y fotografía merece verse en pantalla grande

‘Agentes 355’

Jessica Chastain, Penélope Cruz, Diane Kruger y Lupita Nyongo´o se unen en este thriller de espionaje que parte de una idea de la propia Chastain. 355 es un homenaje al nombre que tuvo la primera mujer espía en la Revolución Americana.

‘El caso Villa Caprice’

Drama francés en el que un famoso abogado comienza a ver su vida trastocada cuando decide aceptar a un poderoso y multimillonario cliente. Poco a poco todos sus fieles aliados comenzarán a convertirse en enemigos.

‘Noche de fuego’

La seleccionada por México para representar al país en los Oscar 2022 es una de las películas del año. Un drama sobre la adolescencia y el crecimiento en un contexto de secuestros, crimen y absoluta pobreza. La directora Tatiana Huezo sigue con su idílica relación con la crítica internacional después de brillar en documentales como El lugar más pequeño y Tempestad.