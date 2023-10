Estrenos de la cartelera: Martin Scorsese se reúne con sus dos actores fetiche en ‘Killers of the Flower Moon’

Entrando ya en el final de octubre, no es de extrañar que Hollywood comience a mostrar sus principales cartas de cara a los Oscar 2024. Una de ellas es Killers of the Flower Moon, la reunión del cineasta Martin Scorsese con sus dos actores fetiche; Robert De Niro y Leonardo DiCaprio. Un titulo del que llevamos hablando todo el año y que recibió en su proyección en el Festival de Cine de Cannes, una profunda ovación para su director, además de conseguir unas excepcionales críticas para el filme. Titulada en nuestro país Los asesinos de la luna, el drama criminal del realizador italoamericano no es la única novedad de la cartelera:

‘Killers of the Flower Moon’

La historia real de los crímenes contra la nación de Osage se recoge magistralmente en el libro de David Grann, pero ¿quién puede negarse a una adaptación firmada por el propio Scorsese y el guionista Eric Roth? Killers of the Flower Moon se centra en la historia de amor entre el personaje de DiCaprio y Lily Gladstone, una miembro de la tribu que ve como su pueblo comienza a ser salvajemente asesinado, tras convertirse en una comunidad acaudalada al descubrir petróleo en sus tierras.

‘Mi otro Jon’

A Merche (Carmen Maura) le dan la noticia de que le queda muy poco tiempo y por ello, decide cumplir los sueños imposibles de sus tres mejores amigas. También el suyo, visitando el mar por última vez en la isla de La Palma. Imposibilitada para viajar, una científica consigue ofrecerle un milagro fantástico, introducir su alma en el cuerpo de un recién fallecido durante tres días. Ese cuerpo es el de Jon, un grandullón vasco que fue camionero.

‘El reino animal’

Drama distópico francés que consiguió muy buenas críticas tras su paso por el pasado Festival de Cine de Cannes. En un mundo en el que las mutaciones convierten a algunos humanos en animales, François hará todo lo posible para salvar a su mujer, iniciando junto a Émile, su hijo de 16 años, un viaje que los cambiará para siempre.

‘El legado’

Protagonizada por Agnes O’Casey, la historia de El legado cuenta cómo una heredera huérfana se verá obligada a abrazar el oscuro legado de su familia. De producción irlandesa, está basada en la novela escrita por Joseph Sheridan Le Fanu.

‘Nyad’

Basada en hechos reales e interpretada por Annete Bening y Jodie Foster, Nyad cuenta la historia de cómo Diana Nyad, una exnadadora, se obsesiona con cumplir a los 60 años una proeza que siempre se le resistió: la travesía nadando desde Cuba hasta Florida.

‘La isla roja’

Robin Campillo dirige a un grupo de actores franceses y al español Quim Gutiérrez en este drama sobre el colonialismo ambientado en los años 70. La trama se centra en el pequeño Thomas, un niño que vive en una de las bases aéreas del ejército francés que ve cómo su realidad cambia gradualmente a medida que observa con fascinación todo lo que lo rodea.