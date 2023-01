La estrella de la televisión que fue rechazada en un casting por Quentin Tarantino

La trastienda de Hollywood da para incontables anécdotas de proyectos y audiciones que salieron realmente mal. Son muchas las estrellas que una vez en la cima, son preguntadas por sus peores casting y las respuestas suelen estar acompañadas de inimaginables cambios en nuestras películas favoritas. Y es que ¿alguien se imagina a Daniel Day Lewis como Aragorn o a Al Pacino como Han Solo? El último en recordar este sentimiento ha sido David Duchovny, la estrella de Expediente X y Californication habló con Collider junto a Julia Dreyfus mientras promocionaba You People, la nueva cinta de Netflix. Duchovny se presentó al casting para la primera película de Quentin Tarantino, Reservoir dogs. Por lo visto, la cosa no fue muy bien.

Estrenada en 1992, Reservoir Dogs sigue a un trajeado grupo de delincuentes que huyen de la policía después de que el atraco a una joyería salga realmente mal. Separada la banda, unos pocos miembros se refugian en un viejo almacén mientras intentan averiguar quién ha sido el topo del grupo que los ha vendido a las autoridades. A pesar del rechazo a Duchovny, el reparto fue igualmente estelar para los reducidos costes de producción: Harvey Keitel, Tim Roth, Steve Buscemi, Edward Bunker, Michael Madsen y hasta el propio Tarantino aparecieron entre el pequeño reparto. Sin embargo y aunque debe escocer no haber estado en una película de culto de tanto renombre, el neoyorquino comenzó a bromear con Dreyfus cuando señaló que hizo una audición a finales de los 80, “¿Lo entendiste?” le preguntaba la actriz a lo que Duchovny siguió el juego apuntando a que en realidad, cambiaron su cabeza por la de Tim Roth en postproducción.

Sin rencores, el intérprete no sólo contó cómo fue la prueba sino que lo hizo imitando la voz del oscarizado cineasta: “Audicioné para Quentin Tarantino y esto no es una imitación de Quentin, pero es un tipo con mucha energía y me dijo ‘Me gusta mucho lo que haces. Simplemente no sé si quiero que lo hagas en mi película’. Fue el mejor rechazo que he recibido en mi vida”.

En You People veremos como Duchovny y Dreyfus comparten pantalla en lo que será, una comedia cargada de temas sociales, bajo el director y creador de Black-ish, Kenya Barris. La cinta estará protagonizada por Jonah Hill y Eddie Murphy. Duchovny y Dreyfus serán los padres de Hill en la ficción. La película llegará a la plataforma de streaming el próximo 27 de enero.