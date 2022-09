Esto es lo que van a subir los precios de HBO Max: los cambios que llegan a la plataforma

Hace algunas semanas contamos los cambios que iban a producirse en Netflix, debido principalmente a la masiva pérdida de suscriptores del pasado trimestre. La empresa de Ted Sarandos no sólo terminará subiendo la cuota mensual de sus servicios (una vez más), sino que la oferta básica será algo más económica, pero incluirá publicidad. Ahora, también sabemos cómo van a cambiar los precios de HBO Max. El mundo del streaming se encarece, creciendo de esta forma la competencia entre las principales líderes del sector.

Aún con la pérdida de suscriptores, Netflix ha seguido liderando el mercado y por tanto, es lógico que vaya a ser la primera en subir los precios. Amazon Prime Video hizo lo mismo, pero la subida de su servicio “prime” se debió más al impuesto que el gobierno le impuso y que repercutirá como viene siendo habitual en los consumidores. El caso de la subida de precios de HBO Max es diferente. Todo parece partir de la fusión de Warner Bros. con Discovery, una asociación que por ejemplo, ya ha traído una deriva diferente para la franquicia DC, cancelando el estreno de Batgirl. Además, desde la parte financiera de la major piensan que su marca de streaming tiene una percepción infravalorada. No les falta razón, tan sólo hay que revisar la lista de premios de los Emmy de este año para darse cuenta que HBO aúna el mejor contenido: 37 premios en total, entre los que destacan Succesion, Euphoria, The White Lotus o Hacks.

Las previsiones de precios HBO Max

Hoy, los usuarios de HBO Max pagan mensualmente 8,99€ o casi los 70 euros si llevan la cuota a un único pago anual. En cambio, para disfrutar de Discovery Plus pueden hacer lo mismo por 3,99 euros o 35,99 anualmente.

El director financiero de Warner, Gunnar Wiedenfels, aseguró en la Tech Conference que el contenido de ambas plataformas estaba “infravalorado” y que esto posibilitaba un “amplio margen” para una subida de precios cuando se complete oficialmente la fusión entre ambas plataformas en un único servicio de streaming. Wiedenfels no concretó ningún tipo de precio pero, especulando, podemos apuntar a que el precio final (sumando los dos precios) rondará los 12€. Algo así como lo que cuesta una suscripción estándar hoy en día en Netflix. En 2023, HBO Max volverá a tener algunas de las mejores propuestas seriefilas de la temporada, como la temporada 4 de Succesion o la adaptación del videojuego The last of Us.