Esta secuela de Keanu Reeves está más cerca que nunca: «Tenemos una gran idea»

Las secuelas tardías son una tendencia altamente lucrativa para Hollywood. Afirmación que puede demostrarse simplemente, echando un vistazo a algunos de los título más lucrativos en el box office internacional de 2024. Gladiator II y Bitelchús Bitelchús son, los ejemplos predilectos. Aunque ninguno de ellos ha podido alcanzar los número de Del Revés 2. La continuación de Pixar había tenido su primera entrega una década antes y la expectación generada, derivó en casi 1.700 millones de dólares de recaudación internacional. Colocándose como la octava cinta más taquillera de la historia del celuloide, el seguimiento de los sentimientos de Riley volvió a poner de manifiesto que la nostalgia es algo así como «el ticket dorado» de las compañías, las cuales se aseguran en cierta medida el reclamo de un público que siempre suele querer volver a sus otrora personajes favoritos. Ahora, el turno le ha tocado a una esperada secuela de Keanu Reeves estrenada hace más de 20 años.

No, no hablamos ni de una nueva entrega de Matrix, ni de otro filme sobre la franquicia Speed. Nos referimos a Constantine 2, el regreso del canadiense al papel del cazador de demonios de los cómics de DC, John Constantine. El protagonista de Hellblazer dio vida al rol en 2005, bajo una producción del director Francis Lawrence que incluía a nombres de la talla de Rachel Weisz, Shia LaBeouf, Tilda Swinton, Pruitt Taylor Vince, Djimon Hounsou y Peter Stormare, entre otros. Con una aprobación mayoritaria de la crítica y con el beneplácito de unos espectadores que la catalogaron en su momento como una gran adaptación comiquera. Durante años se especuló con una segunda parte y el año pasado, esto se confirmó de la mano de una Warner Bros y un Lawrence convencidos de traer de nuevo al esotérico héroe. La major posee la propiedad intelectual de las viñetas y presumiblemente, terminará formando parte del DC Elseworlds con el The Batman de Robert Pattinson y el Joker de Joaquin Phoenix. Hace escasas horas, en una reciente entrevista, el cineasta ha declarado que la secuela de Keanu Reeves está más cerca que nunca.

La secuela de Keanu Reeves

Mientras promocionaba el relanzamiento en 4K del largometraje original, Lawrence contó cómo él, Reeves y el productor Akiva Goldsman han estado trabajando sin descanso para acelerar la llegada de Constantine 2. Todo ello, muy a pesar de todos los complejos reveses que ha sufrido la producción a lo largo de los años. El universo sobrenatural en clave de thriller sigue siendo un proyecto apasionante para sus principales implicados, con la insistencia por parte del realizador de que en realidad, tienen entre manos algo «realmente genial».

Lawrence también manifestó que la secuela protagonizada por Keanu Reeves se acercaba a la producción en un estado de forma inmejorable, cerciorando un rodaje temprano que pueda permitir un estreno de Constantine 2 en 2026:

«Diremos que estamos más cerca que nunca de poder hacer una secuela, lo cual es algo genial. Y Akiva, Keanu y yo estamos súper, súper emocionados por ello», le contaba Lawrence a una entrevista de Maggie Lovitt para Collider.

¿De qué trata ‘Constantine’?

La película original de 2025 nos presentaba a John Constantine, un detective ocultista y exorcista con la capacidad de identificar a ángeles y demonios que se esconden entre los humanos. Después de un intento de suicidio en su juventud, Constantine fue enviado al infierno pero en el último momento regresó a la vida. A pesar de haberse ganado la redención exorcizando demonios y manteniendo el equilibrio entre el cielo y el infierno, este superhéroe noir fue convirtiéndose en un personaje de culto que ha llevado a que dos décadas después, la demanda de una secuela todavía siga viva.

Años de intercambio de ideas parecen haber dado sus frutos y, con Lawrence y su equipo finalmente descifrando la historia, el director le confesó al medio norteamericano que habían revisado todos los nuevos cómics que se han publicado en las dos décadas transcurridas desde la película original:

«Tenemos una gran idea. Hemos revisado muchos cómics a lo largo de los años y hemos analizado algunas cosas. Diré que probablemente haya algo de lo que estamos sacando, pero en verdad, la mayor parte proviene de nosotros tres, ya sabes, amando al personaje, amando el mundo, teniendo eso en un lugar escondido en nuestras mentes durante 20 años y simplemente filtrándonos en ideas, historias y personajes que amamos».

No existe una fecha rezada para esta secuela de Keanu Reeves, pero sí sabemos que Peter Stormare recuperará su papel de Lucifer. Akiva Goldsman, ganador del Oscar al mejor guion adaptado por Una mente maravillosa, será el encargado de adaptar la idea del personaje creado originalmente por Jamie Delano y John Ridgway.