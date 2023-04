Esta es la película que traumatizó la infancia de Quentin Tarantino

Quentin Tarantino, el hombre tras la cámara de películas tan míticas para el séptimo arte como Pulp Fiction o Reservoir Dogs estuvo ayer por Barcelona. Desgraciadamente para sus acólitos, no presentaba su última película (que ya sabemos que se titulará The Movie Critic), sino que la parada en la ciudad Condal tenía que ver con la gira de presentación de su libro, Cinema Speculation. En España, la traducción lo ha bautizado como Meditaciones de cine (Reservoir Books) y en él, el cineasta repasa y analiza algunas de las mejores películas del cine de la década de los 70. Pero como en toda promoción y más tratándose de un cinéfilo confesó como el de Knoxville, Quentin terminó charlando sobre las propuestas que más le traumatizaron en el visionado durante su infancia.

Una de ellas no es ninguna sorpresa, pues es reconocida por haber creado millones de traumas infantiles. Hablamos cómo no, de Bambi. “No podía imaginar que fuera a pasar algo así, que fueran a disparar a la madre de Bambi. No lo esperaba, no lo vi venir. Yo había visto antes el póster y di por hecho que todo sería feliz entre los animalillos”. Sin embargo, esto no fue ni mucho menos, lo peor que el realizador vio en su infancia ya que su madre le dejaba ver desde muy pequeño películas recomendadas para mayores de 18 años. El director de Kill Bill confesó que lo disfrutaba, a pesar de no entender bien lo que pasaba en las escenas como violaciones o torturas, aunque confesó comprender “el contexto”. Más allá de la violencia, en su libro de ensayos confiesa haber visto con 14 años sus dos primeras películas porno o haber acudido junto a su padrastro al cine a ver Pólvora negra de Jim Brown.

Su libro ha sido el número uno para el The New York Times y precisamente su última película versará sobre ese contexto de cine de los 70, al que el propio director se refiere como la mejor década del cine. Quentin Tarantino contó que el/la protagonista sería un crítico real, pero que no era nadie conocido. En su texto halaga no sólo a autores estadounidenses, sino que reserva un espacio para figuras como la de Pedro Almodóvar o Narciso Ibáñez Serrador.