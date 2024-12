‘Dune 3’ pierde a esta figura esencial para la continuación de su saga

Tras el escepticismo generado por la primera parte en algunos sectores de la crítica y público, Dune: Parte dos aterrizó en la cartelera del 2024 con la beligerancia propia de uno de los gigantescos gusanos de Arrakis. 714 millones de dólares recaudados después y con la crítica rendida a los pies de Denis Villeneuve, todo apuntaba a que Warner volvería a arrasar en la mayoría de premios Oscar técnicos tal y como logró su predecesora, la cual con seis estatuillas doradas fue en realidad la producción que más consideraciones se llevó a casa en la 94ª edición de la alfombra roja. Sin embargo y aunque su estreno aparentemente temprano en el año parece haberla perjudicado seriamente de cara al circuito final de los próximos premios, la falta de reconocimiento académico no es la peor noticia que va a encontrarse la saga para la conclusiva Dune 3, pues uno de sus más valiosos baluartes no regresará para el esperado seguimiento del nuevo emperador de la galaxia, Paul Atreides (Timothée Chalamet).

Sí, la maestría del cineasta canadiense ha sido clave en el éxito de las dos primeras entregas de la adaptación de Frank Herbert, al igual que la banda sonora de Hans Zimmer y la interpretación de su elenco de estrellas, en esa clara evolución de Chalamet en la oscuridad de su personaje y la incorporación de perfiles fantásticos como los de Florence Pugh y Austin Butler. Pero hay un departamento que elevaba la factura final de la obra, logrando que ambos largometrajes hayan sido una experiencia vibrante en las salas de cine. Hablamos cómo no de la fotografía de Greg Fraiser, quien se llevó el Oscar a la Mejor fotografía por la primera cinta y que seguramente, termine teniendo una oportunidad en dicha categoría gracias a su todavía más deslumbrante trabajo en la secuela. Desgraciadamente, Fraiser no volverá a Arrakis para Dune 3. Eso sí, desde el estudio ya han encontrado al sustituto ideal para afrontar el punto y aparte en forma de trilogía que quiere abordar el director de La llegada y Blade Runner 2049.

El nuevo director de fotografía de ‘Dune 3’

Heredar el trabajo de un nombre como Fraiser no está a la altura de cualquiera. El australiano es el responsable de la iluminación de muchos otros proyectos atractivos fuera de la IP de Warner. La noche más oscura, Foxcatcher, Rogue One, The Batman o The Creator representan únicamente, un trazo del currículum fílmico de este gran director de fotografía en auge. Y es que el motivo de su ausencia no es otro que el de su apretada agenda futura. Pues Fraiser, tiene pendiente el rodaje tanto de The Batman 2, como de la adaptación del best-seller de ciencia ficción, ‘El proyecto Hail Mary’.

No obstante, el encargado de ocupar el puesto no será ni mucho menos un cualquiera. El nombre del profesional fotográfico tras Dune 3 será Linus Sandgren. Ganador del Oscar por La la land, el sueco es un habitual colaborador de directores como David O. Russell, con quien ha trabajado en La gran estafa americana y Joy y con Damien Chazelle, al que ayudó a desarrollar First man y Babyloon además del musical de Ryan Gosling y Emma Stone. En los últimos años, Sandgren ha firmado producciones virales como Sin tiempo para morir, No mires arriba y Saltburn.

La información la hemos podido conocer gracias a una exclusiva del medio The InSneider, aunque por el momento ni la productora ni el propio Sandgren lo han comunicado de forma oficial. Por el momento, el director de fotografía únicamente tiene agenciado en el futuro la nueva película todavía sin título de Noah Baumbach.

¿Qué podemos esperar de ‘Dune: Mesías’?

Dune 3 o Dune: Mesías es la adaptación de El mesías de Dune, el segundo libro escrito por Frank Herbert. Sin el reconocimiento de la primera obra, la historia sigue el reinado de Paul Atreides en su lucha contra las casas nobles tras prometerse con la princesa Irulan Corrino. Villeneuve ya ha asegurado que Dune 3 será la última parte que vaya a asumir como director y por lo que sabemos, tanto Chalamet como Zendaya, Pugh y Javier Bardem repetirán sus personajes. Recientemente, Anya Taylor-Joy reveló que recuperará su papel de Alia Atreides y que estaba deseando ponerse a las órdenes del prestigioso cineasta.

Dune 3 no tiene fecha de estreno y a pesar de estar programada para 2026, las complicadas agendas de sus implicados nos lleva a pensar que el filme podría no llegar a la gran pantalla hasta el 2027. Actualmente, Max está emitiendo los capítulos de su miniserie, Dune: la profecía. Una precuela ambientada 10.000 años antes de los acontecimientos de la primera película.