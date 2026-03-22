«Un drama periodístico excepcional»: esta película ganó dos Oscar y estará gratis durante poco tiempo en el streaming

La normalización y coexistencia de las diferentes plataformas de streaming ha llevado–como todo mercado–a una competencia por un cupo total de suscriptores que cada vez mira con más atención el precio mensual de dichas marcas. Los precios no han dejado de subir y, aunque según un informe del CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) de 2024, casi 40 millones de españoles usan a diario estos catálogos online, sólo seis de cada diez tienen contratados más de un servicio de vídeo bajo demanda. Por ello y bajo esta vorágine de tarifas donde los cambios de precio se suceden cada vez cada menos tiempo, hoy recomendamos una película que se puede ver gratis sin ninguna suscripción: la ganadora de dos premios Oscar, Spotlight.

Estrenada en 2015, nada hacía presagiar que este drama periodístico basado en hechos reales conquistaría la 88ª. edición de la Academia. Entre otras cosas porque como rivales tenía a Mad Max, Marte y la gran favorita de aquella alfombra roja, El renacido. Sin embargo y a pesar de no lograr una gran cantidad de estatuillas, el trabajo de Tom McCarthy consiguió dos de las candidaturas más relevantes de la noche, el de mejor guion original y por supuesto, la victoria final que conlleva alzarse con la consideración a la mejor película. Pero ¿de qué trata realmente Spotlight? ¿quién aparece en su reparto? ¿dónde y hasta cuándo podemos verla sin pagar ni un euro?

La película que puedes ver gratis y que conquistó los Oscar 2016

La trama sigue a un equipo de periodismo de investigación que trabaja en The Boston Globe. Bajo el nombre enclave de «Spotlight», estos comienzan a indagar en las acusaciones de abuso sexual infantil por parte de los sacerdotes de la Arquidiócesis de Boston. Pero la búsqueda de un sólo caso destapará un encubrimiento sistemático que involucra a toda una red permisiva durante décadas con dichos abusos.

A diferencia de otras historias del subgénero, el preciso guion de McCarthy y Josh Singer (Los archivos del Pentágono) rehuye de cualquier apología del exceso y se centra con precisión quirúrgica en la metodología periodística. Así, abordando el tema bajo un gran realismo y apoyándose en las interpretaciones magistrales de un elenco protagonista formado por Michael Keaton (Walter Robinson), Mark Ruffalo (Michael Rezendes), Rachel McAdams (Sacha Pfeiffer) y Brian d’Arcy James (Matt Carroll), el filme destaca por ser un retrato singular alejado de cualquier grandilocuencia o idealismo impostado. Sobre todo, teniendo en cuenta que el reportaje original terminó llevándose el Pulitzer en 2002.

Completando el reparto secundario encontramos a Liev Schreiber, John Slattery, Stanley Tucci y Billy Crudup, entre otros. La mayor parte de la prensa internacional se deshizo en elogios con Spotlight. De forma generalizada, las reseñas mencionan la relevancia de la historia y su forma de tratar el contenido real de las víctimas. Eso sí, la crítica que quizás mejor resume todas sus bondades es la que hizo A. O. Scott para The New York Times:

«Es una apasionante historia detectivesca y un drama periodístico excepcional, un sólido procedimental que trata de enfrentarse al mal sin sensacionalismos».

¿Dónde podemos verla y hasta cuándo?

La película puede encontrarse gratis en RTVE Play, dentro de un carrusel con diferentes ganadoras del Oscar como Nomadland (2020), El silencio de los corderos (1991) y El discurso del rey (2010), aunque como todas, Spotlight tiene una fecha de caducidad: se despedirá del terminal el 14 de abril de 2026.

La aparición de la cinta dentro de la plataforma pública es además un regalo increíble para una comunicada cinéfila que hasta hace poco, sólo podía visualizar el largometraje bajo alquiler o compra en Google Play, Apple TV, Prime Video o Rakuten TV.