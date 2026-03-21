Sólo quedan 3 días para verla: la saga más famosa de películas desaparece de Netflix y nadie entiende por qué

Las plataformas de streaming anuncian a bombo y platillo las principales novedades de su inabarcable abanico de contenidos, pero minimizan al máximo-casi como un susurro-cuando se disponen a eliminar piezas clave de su catálogo. Por eso y viendo el sacrilegio cinéfilo que el estudio californiano piensa suprimir en pocos días, no podemos dejar pasar la ocasión de recomendar el visionado de una trilogía de películas que supone, uno de los mitos fundacionales del cine de los 70: sí, la tres cintas de El padrino se despiden oficialmente de Netflix.

A pesar de los múltiples detractores de la tercera parte, estrenada en 1990, la colección de películas dirigidas por Francis Ford Coppola es un brillante faro para todas aquellas producciones que quieran lograr ese complejo ejercicio de equilibrismo que supone bailar entre la validación autoral, la aceptación del público y la configuración de una obra que, a pesar de tener más de medio siglo de vida, mantiene una fuerza atemporal destinada a muy pocos largometrajes. Seguramente deberíamos cambiar la expresión de «envejecer como el buen vino» por «envejecer como el padrino», porque suele importar bien poco en qué momento la viste por primera vez. La adaptación de esta dinastía familiar se queda a vivir para siempre en la mente de cualquier espectador. Tanto que volver a ella es casi una obligación litúrgica para cualquier amante del celuloide.

En su conjunto, la trilogía se llevó nueve premios de la Academia, incluyendo por supuesto el de mejor película y director para las dos primeras entregas y las consideraciones actorales para Marlon Brando y en la secuela, para Robert De Niro. Convirtiéndose ambos en los primeros intérpretes en llevarse la estatuilla dorada por encarnar al mismo personaje, en este caso a Vito Corleone (en etapas cronológicas diferentes).

Las películas de la trilogía de ‘El padrino’ desaparecen de Netflix

La historia de El padrino sigue el legado del patriarca de los Corleone, Vito (Brando) a través de su hijo más joven, Michael (Al Pacino), un personaje que evolucionará hacia una espiral de poder y autoridad violenta contra cualquiera que amenace la estructura de la familia. En la secuela conocimos paralelamente el pasado de Vito y en la tercera, Michael busca un sucesor en un mundo que desea arrebatarle todas las posesiones de su familia.

Las películas de la saga de El padrino se eliminarán de la oferta de Netflix el próximo martes, 24 de marzo.

Por suerte, las películas de el Padrino no sólo están dentro de la oferta de Netflix. Las tres cintas que narran la historia de Michael Corleone también se encuentran en los catálogos de SkyShowtime y en Movistar Plus (ficción total).

En 2027 se estrenará una película sobre el rodaje original

La trilogía de El padrino quedó inmortalizada para la historia y en 2027, Barry Levinson (Rain Man) estrenará una cinta que narrará el proceso de creación del título original. En ella, Oscar Isaac será Francis Ford Coppola y Elisabeth Moss encarnará a la mujer del cineasta, Eleanor Coppola.

En 2022, Paramount Plus contó la creación de la película en el formato televisivo con la serie La oferta. La cual se centra en la perspectiva de la mirada del productor Albert S. Ruddy.