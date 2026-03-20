Ya en cines: Almodóvar le echa un pulso a ‘Torrente presidente’ con ‘Amarga Navidad’

Una semana después del fenómeno taquillero de Torrente presidente, un título antagónico al personaje de Santiago Segura llega a las salas: Pedro Almodóvar estrena Amarga Navidad. El cineasta manchego estrena su nueva película, dos años después de La habitación de al lado, su primera incursión en la lengua anglosajona. Como cualquier autor de su renombre, el realizador nunca ha tenido una repercusión gigantesca en la cartelera. Pero el reclamo del solipsismo de su cine y su repercusión mediática llegan, irónicamente, unos pocos días más tarde del goce culpable y masificado del regreso del icónico rol creado por Segura. ¿Logrará el nuevo drama autoficcional del ganador del Oscar frenar la apetencia del zafio universo de José Luis Torrente? Vulgaridad contra sofisticación, las dos Españas coinciden en el box office con una buena cantidad de novedades:

Pedro Almodóvar estrena ‘Amarga Navidad’

Tras adaptar con un guion en inglés la novela Cuál es tu tormento de Sigrid Nunez, Almodóvar regresa con un libreto original en Amarga Navidad. La trama se centra en Elsa, una directora de publicidad que pierde a su madre en un puente del mes de diciembre. Se refugia en el trabajo, pero al final explota psicológicamente. Para imponerse un descanso viaja a Lanzarote con su amiga Patricia, mientras que su pareja, Bonifacio, se queda en Madrid.

El resto de estrenos del fin de semana

‘Whistle: El silbido del mal’

Drama sobrenatural canadiense protagonizado por la española Dafne Keen, donde un grupo de estudiantes encuentra un objeto maldito: un silbato de la muerte azteca. Como era de esperar, soplarlo no trae nada bueno. El artilugio despierta e invoca un espíritu mortal que encadena una sucesión de accidentes trágicos.

‘Una hija en Tokio’

Drama francés sobre la paternidad que sigue a Jay, un hombre que conduce cada día su taxi por Tokio buscando a su hija, Lily. Separados desde hace casi una década, Jay nunca ha podido recuperar su custodia y cuando pierde la esperanza y volver a su país, Lily sube al taxi, pero no la reconoce.

‘Elegir mi vida’

Comedia romántica en la que conocemos a Cécile, una joven que está a punto de cumplir su sueño de abrir un restaurante. Sin embargo, cuando a su padre le da un infarto, debe volver a su pequeño pueblo natal. Allí se reencuentra con su amor de la adolescencia. Un filme que adapta el cortometraje homónimo de 2021.

‘La sonrisa del mal’

Drama sobre exorcismos en las que un profesor de educación física descubre un terrible ritual en un pueblo perdido de las montañas. La comunidad acude una noche a la semana a abrazar a Matteo Corbin, un joven capaz de absorber el dolor ajeno.

Reestreno: ‘Your Name’

Ha pasado casi una década, pero la obra maestra de Makota Shinkai sigue presente. Your Name regresa a los cines en lo que supone una oportunidad increíble para vislumbrar un luminoso anime que fue un éxito taquillero en Japón.