Disney+ tiene el ofertón que esperabas para ver todas las series pendientes sin moverte del sofá en todo el día

El mes de marzo acaba de llegar y las plataformas de streaming siguen intentando captar a nuevos clientes. Disney+ acaba de lanzar una irresistible oferta hasta el 14 de marzo con la que se podrá disfrutar de todo su contenido por solo 1,99 euros al mes. Aunque será la versión con anuncios y esta oferta solo estará disponible para nuevos suscriptores.

Una oferta que solo estará vigente durante tres meses y después, la suscripción mensual pasará a 5,99 euros. Aun así es una buena oportunidad para ver todas las series, documentales y películas del catálogo de Disney+.

Las mejores series del catálogo de Disney+

La plataforma de streaming Disney+ cuenta en su catálogo con series de calidad como The Bear, This is Us, Fleishman está en apuros, Las Kasdashian o Extraordinary, entre otras muchas. Series que no podéis dejar de ver si queréis estar al día de lo que se ha estrenado estos últimos años.

The Bear es una de las mejores series que se pueden ver en la plataforma. Su protagonista es el actor Jeremy Allen White que interpreta el papel de un chef que tiene que remontar el pequeño negocio de bocadillos de su fallecido hermano. Por ahora se pueden ver 2 temporadas y lleva dos años consecutivos recibiendo el premio Emmy a mejor comedia (2023 y 2024).

Otra de las series potentes de la plataforma es la original This is Us. Una emotiva ficción dramática protagonizada por los actores Mandy Moore y Milo Ventimiglia creada por Dan Fogelman. La serie comienza con el nacimiento de los tres hijos de la pareja y cómo afectó a sus vidas. En la serie se van relatando las conexiones y diferencias entre estos tres hermanos que comparten el mismo cumpleaños, pero que tienen unas vidas totalmente diferentes.. En el reparto de la serie también están los actores Sterling K. Brown, Chrissy Metz , Justin Hartley, Susan Kelechi Watson, Chris Sullivan, y Ron Cephas Jones, entre otros.

Otra serie de enredos es Fleishman está en apuros que está protagonizada por los actores Claire Danes (Homeland, Romeo y Julieta) y Jesse Eisenberg (La red social). El protagonista de esta serie es un divorciado de 41 años que se sumerge en el mundo de las aplicaciones de citas. Todo cambia cuando su ex mujer desaparece, dejándole con Hannah, de 11 años, y Solly, de 9, y sin ninguna pista sobre su paradero.

En este catálogo también se puede ver la serie Extraordinary que es una de las más divertidas y que está ambientada en un mundo en el que todos reciben un superpoder al cumplir los 18 años. El problema es que Jen a sus 25 años aún está esperando a recibir su poder y siente que se está quedando atrás. Además, está atrapada en un puesto de trabajo sin futuro y de que su ligue ocasional, Luke, un chico con el poder de volar que no tienen la mínima intención de sentar cabeza. Jen comparte piso con el novio estable de su mejor amiga Carrie, Kash, y un gato callejero de nombre Semineitor.

Otra de las series favoritas de muchos de los usuarios de Disney+ son Las Kardashian que ya lleva cuatro temporadas y solo se puede ver en esta plataforma de streaming. Una serie que cuenta la historia de esta familia en la que los espectadores tienen acceso total a las vidas de Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie. Desde sus problemas con los negocios, a sus momentos con sus hijos y su vida diaria. Una serie imprescindible para los

admiradores de esta familia.

Algunas películas que se pueden ver en Disney+

En esta plataforma de streaming también se pueden ver películas recientes y de calidad. Por ejemplo, El peor equipo del mundo que está basada en la historia real de un equipo de fútbol con muy malos resultados. Una película optimista que protagoniza Michael Fassbender y que no deja a nadie indiferente.

También se puede ver El diablo viste de Prada una serie que cuenta como el mundo de la moda está regido por los caprichos de Miranda Priestly. Andy Sachs comienza a trabajar para ella como ayudante pero para ello tendrá que encajar entre las periodistas de Runway. Una serie protagonizada por las actrices Meryl streep, Anne Hathaway y Emily Blunt que se ha convertido en un clásico.

Todas las películas de Pixar

Uno de los grandes atractivos de Disney+ es que se pueden ver todas las películas de Pixar como Elemental, Coco, Red, Inside&out, las de Toy Story, Wallie y UP!, entre otras muchas. Una gran oportunidad para ver todas estas películas que se han convertido en nuestras preferidas.

Además, también se pueden ver documentales como The Eras Tour que estará disponible a partir del 15 de marzo y que se centra en la gira de la cantante Taylor Swift que ya se ha podido ver en las salas de cine.