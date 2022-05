El cineasta alemán Wim Wenders ha aceptado dirigir un largometraje que narrará su historia en un baño público de Japón. Si, habéis leído bien, el director regresará a la dirección de una cinta seis años después de filmar Inmersion. Aparte de lo estrafalario del concepto, los cinéfilos pueden estar contentos, ya que Wenders es un auténtico referente en el séptimo arte, habiendo dirigido títulos tan relevantes como Paris,Texas o El cielo sobre Berlín.

Este proyecto estará protagonizado por Koji Yakusho (Babel, The Third Murder) y estará ambientado en un baño público que forma parte del proyecto de renovación urbana existente en la vida real. Esa creación urbanística implica la creación de 17 baños públicos en lugares clave de la capital japonesa, jugando con los diseños de arquitectos japoneses de renombre mundial como pueden ser Tadao Ando y Sou Fujimoto. Por tanto, lo menos que podemos esperar son edificaciones corrientes, siendo todas ellas construcciones futuristas que rozan la experimentación social. Una de ellos está hecho totalmente de vidrio, con unas paredes que se llenan de un gas opaco cuando el usuario entra, además de mantener funciones individuales y adornos característicos de esos aclamados arquitectos. Pero ¿qué es lo que ha llevado a Wim Wenders a decantarse por una película así?

El director aseguró haberse inspirado en el aspecto futurista, único y cultural del proyecto intentando ubicar su próxima cinta dentro de ese contexto. Se espera que Yakusho sea un limpiador de esos baños futuristas, aunque ningún aspecto de la trama se ha revelado oficialmente de momento. Wenders dijo lo siguiente del concepto que manejará la película:

“Un baño es un lugar donde todos son iguales, no hay ni ricos ni pobres, ni viejos ni jóvenes, todos somos parte de la humanidad. Hay algo muy japonés en la idea, en todo el escenario. Y casi creo que es una idea utópica”. Actualmente el director está buscando localizaciones en los alrededores de Tokio. Se espera que la producción comience a finales de este año, estrenándose previsiblemente en 2023. No es la primera vez que Wenders se introduce en la cultura japonesa. Suyos son tanto el documental Tokyo-Ga sobre el cineasta Yaujiro Ozu y Notebook on cities & Clothes que habla del diseñador de moda Yohji Yamamoto.

El regreso de Wim Wenders al mundo del largometraje es una gran noticia para la industria ya que desde hace algunos años tan sólo realiza cortometrajes y sus últimas incursiones al formato del largo no han estado a la altura de sus obras cumbre. ¿Veremos por fin una vuelta triunfal del realizador?