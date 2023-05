¿Continuará Jonathan Majors en el UCM como Kang después de sus problemas legales?

El sorprende cambio de política en Marvel Studios puede haber hecho descarrilar todos los planes de futuro para la inminente Fase 6 de su universo cinematográfico. Según una fuente de Collider dentro de la compañía, la casa de las ideas podría haber cambiado las intenciones de su mapa narrativo tras ver la aparición de Jonathan Majors como “el que permanece” al final de la primera temporada de Loki.

Majors regresó como Kang el Conquistador en Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, con una actuación aplaudida por el gran público, a pesar de la mala recepción de la crítica tras su estreno. La escena postcréditos mostraba la cantidad casi inabarcable de Kang que podrían atacar la tierra en cualquier momento (todos ellos interpretados por Majors) La apuesta por la figura del californiano es tal que el desenlace de Vengadores de esta etapa lleva su nombre: La dinastía de Kang. Ahora estos planes podrían haberse esfumado después de que Majors fuese arrestado y acusado de agresión en una investigación que todavía se mantiene en curso. Su implicación, en plena era de la cancelación, pende de un hilo y el estudio todavía debe tomar alguna decisión al respecto hasta que el proceso legal evolucione.

La confesión de que Jonathan Majors y su Kang no eran la primera idea como villano la confirmó Joanna Robinson, la escritora de The Reign of Marvel Studios, que en una conversación con el podcast The Big Picture, aseguró que nunca tuvieron la intención de convertir a Kang en el centro de todo y cómo la actuación de Majors les dio un cambio creativo de enfoque y si representaba al “nuevo Thanos” del UCM: “Diría más que Downey como Iron Man, más que Brolin como Thanos. Colgar todo en este tipo va a aparecer en todas sus propiedades conduciendo a algo llamado La Dinastía de Kang. Los ha colocado en una posición inusual, por lo general no dependen tanto de una persona como hicieron aquí. Y eso los ha puesto en un aprieto. No sabemos lo que van a a hacer. He escuchado historias contradictorias sobre que lo van a reemplazar o que ni siquiera están considerando reemplazarlo”.

Majors ha negado todos los cargos en su contra hasta la fecha, pero el último tráiler de Loki no lo incluyó, a pesar de que la escena postcréditos de Quantumanía sí que fijo la atención del hermano de Thor y del Mobius de Owen Wilson. En un futuro (no muy lejano) deberíamos saber qué determinará Marvel con el actor en el que parece haber puesto todas sus apuestas de futuro.