La CinemaCon se ha quedado aterrorizada con el primer tráiler del remake de ‘El exorcista’

La CinemaCon celebrada en Las Vegas ha traído varias novedades sobre futuras producciones muy esperadas por los fans. Una de ellas ha sido el remake de El exorcista, el cual ha publicado su primer tráiler en exclusiva dentro del evento. Las reacciones a ello no se han hecho esperar y los afortunados que ya han podido ver e tráiler aseguran que el material promocional transmite auténtico terror.

En principio, el título original llevará el sobrenombre de The exorcist: Believer pero todavía desconocemos si la particular traducción española hará de la suyas o respetará la literalidad del nombre que han concebido desde Universal Pictures para resucitar la franquicia. Sí, habéis leído bien. La nueva historia no se limitará a resucitar el clásico homónimo que realizó William Friedkin en 1973, sino que formará para de una trilogía dirigida por David Gordon Green. El mismo formato con el que Green ya filmó tres películas de Halloween. Un producto supervisado por el sello especializado en terror, Blumhouse production.

El libro original escrito por William Peter Blatty generó dos secuelas con Linda Blair en el papel de Regan y dos precuelas. Del mismo modo que sucediese con la saga de Michael Myers, El exorcista de Gordon Green desechará parte de la continuidad de esas secuelas y precuelas, siguiendo sólo la obra maestra que consagró la carrera de Friedkin y que llegó a estar nominada a Mejor Película en los Oscar. Leslie Odom Jr. Se une al reparto con Ellen Burstyn retomando su papel de la historia original. La nueva incorporación interpreta al padre de un niño poseído que persigue al personaje de Burstyn en busca de ayuda. El tráiler, que se espera visible para todo el mundo dentro de poco, muestra al hijo del nuevo protagonista cubierto de sangre caminando por el pasillo de una iglesia mientras grita “el cuerpo y la sangre”.

Durante la conferencia Jason Blum, CEO de Blumhouse, halagó el nivel de la película y de cómo querían llevar a cabo esta adaptación. Green coescribe el guion junto a Peter Sattler de una historia firmada por el propio cineasta. En 2021 se dio a conocer que Universal y Peacock, su servicio de vídeo bajo demanda, obtuvieron los derechos de una nueva trilogía de películas de El exorcista por 400 millones de dólares. La primera y esperada parte de este reboot está programada para llegar a los cines españoles el próximo 11 de octubre.