La ciencia confirma que estas son las series que ven los más inteligentes: comprueba si eres uno de ellos

El éxito de las plataformas de streaming se ha convertido en un fenómeno que se está ya intentando explicar por medio de estudios realizados en las universidades y otras organizaciones. Hay que tener en cuenta que los catálogos de plataformas de streaming como Netflix, Max, Disney+, Filmin, SkyShowtime o Movistar+ tienen un amplio abanico de series, documentales y películas para todos los gustos y colores. Según un estudio de la Universidad de Marquette (Wisconsin) algunas series de televisión ayudan a las personas a desarrollar la memoria, el ingenio, la creatividad y la deducción. En el estudio también se ha explicado que estas producciones pueden potenciar la capacidad resolutiva y el pensamiento crítico. Incluso, en este estudio se comenta que algunas series son elegidas por las personas que quieren potenciar su inteligencia debido entre otros motivos a la complejidad de las tramas.

Por eso han elegido algunas de las producciones que suelen ver las personas más inteligentes, porque tienen tramas que pueden estimular las habilidades cognitivas. Estas series son La Casa del Dragón, Rick and Morty y The Outsider que se pueden ver actualmente en Max, The OA y Dark que están disponibles en Netflix y Mr. Robot en Prime Video. Seis series muy conocidas y que ya han triunfado en estas plataformas de streaming y que pueden ser una buena opción para los que están buscando una serie que les haga pensar y reflexionar mientras la están viendo.

Dark, una de las series del estudio

La primera que cita este estudio es esta producción alemana de suspense, misterio y ciencia ficción que se puede ver en Netflix y se estrenó en 2017. Una original serie que fue creada por Baran bo Odar y Jantje Friese y fue la primera serie original de Netflix en idioma alemán. La serie Dark se centra en la historia de la desaparición de un niño que lleva a los espectadores a complejos viajes en el tiempo. Esta serie es una opción para agilizar la memoria, la atención y la resolución de problemas y suele ser la preferida para los que han disfrutado con series como Strager Things que se puede ver en Netflix.

El visitante (The Outsider)

La segunda es esta miniserie se puede ver ahora en Max y que el estudio cree que estimula la deducción y el razonamiento. La serie El visitante se estrenó en 2020 y está basado en la novela homónima de Stephen King. Una serie que se centra en una compleja investigación sobre el asesinato de un niño que dirige un extraño investigador. Todo se complica cuando aparece en este caso una fuerza sobrenatural que nadie puede explicar.

The OA

La tercera de las series seleccionadas en este estudio es esta que ha sido elegida porque hace pensar al espectador en qué hay después de la muerte. The OA es una serie de misterio y drama y ciencia ficción que se estrenó en diciembre de 2016 y ha sido creada y producida por Brit Marling y Zal Batmangli. Cuenta la historia de Prairie Johnson, una joven rusa que es adoptada cuando aún es pequeña por una pareja estadounidense. Prairie aparece después de haber estado desaparecida durante 7 años, se hace llamar «OA», ha recuperado la vista y tiene unas extrañas cicatrices en su espalda. El problema es que esta joven se niega a contar al FBI y a sus padres adoptivos dónde estuvo y cómo recuperó su vista.

Mr. Robot

La cuarta es esta serie en la que se mezcla el thriller, el drama y la ciencia ficción y que se puede ver ahora en la plataforma de streaming Amazon Prime. Una serie en la que el espectador tiene poner toda su atención desde el primer episodio. Esta conocida ficción está protagonizada por Rami Malek que interpreta el papel de Elliot Alderson, un ingeniero de seguridad informática y pirata informático. Su protagonista tiene un trastorno de identidad disociativo, trastorno de ansiedad social y depresión clínica, pero es reclutado por Mr. Robot (Christian Slater) para unirse a un grupo de hacktivistas.

La Casa del Dragón (House of Dragon)

La quinta es esta serie de drama y fantasía que es una precuela de Juego de Tronos y que se ha convertido en una de las más vistas de la plataforma de streaming Max. Una serie perfecta para los que les encantan las estrategias y las alianzas políticas. La serie La Casa del Dragón (House of Dragon) se basa en la novela de George R. R. Martin: Fuego y sangre y ya hay disponibles dos temporadas en Max.

Rick and Morty, otra de las series citadas en este estudio

También en este estudio se menciona esta ingeniosa serie animada de comedia para adultos de la que se indica que puede mejorar la memoria. Esta original serie animada se puede ver en Max y cuenta las aventuras del científico nihilista Rick y su nieto Morty que lo acompaña en sus viajes. Los protagonistas en sus diálogos desgranan toda una serie de ideas metafísicas y filosóficas que sorprenden en una serie de animación.