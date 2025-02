La actriz Ayo Edebiri podría protagonizar y guionizar la película de acción real de ‘Barney’

Mattel encontró con el fenómeno cinematográfico de Barbie, un espacio de promoción perfecto para poner de moda alguna de sus licencias creativas de otrora gran éxito. Pero no por ello va a tomarse esa tendencia en la adaptación audiovisual del mundo de los juguetes con prisas. Razón por la cual, la película de acción real sobre el icónico Barney está desarrollándose con suma paciencia por parte del actor Daniel Kaluuya y A24. No obstante, ahora el proyecto podría dar un buen acelerón de confirmarse oficialmente la nueva guionista y actriz que comandaría la creación infantil de Sheryl Leach: la estrella Ayo Edebiri.

Nadie puede negar que la estrella de The Bear es una auténtica sensación dentro del cine independiente. Enfocando una carrera por el momento alejada de los grandes blockbusters (tan sólo hay que ver cómo terminó saliéndose de la producción de Thunderbolts), Edebiri es una auténtica referencia para toda una nueva generación de cinéfilos que siempre buscan nuevos rostros que admirar tanto en la pequeña como en la gran pantalla. Y a sus 29 años, no podemos decir que a la estadounidense le falte trabajo. Por un lado, la ganadora de dos Globos de Oro acaba de presentar Opus en el festival de Sundance, además de participar en After the Hunt, la última película de Luca Guadagnino donde comparte elenco junto a Andrew Garfield y Julia Roberts. Aunque su futura agenda fílmica podría dar un vuelco llamativo de formalizarse definitivamente conversaciones para escribir y protagonizar la versión de «carne y hueso» de Barney.

Ayo Edebiri en ‘Barney’

Como ya hemos mencionado anteriormente en otras informaciones, Kaluuya sigue siendo uno de los productores principales de la futura cinta sobre Barney. Pero a diferencia de parte de la noticia anunciada originalmente, en la última actualización de los acontecimientos se descarta la participación actoral del ganador del Oscar por Judas y el mesías negro. Eso deja un hueco para la joven actriz, quien parece una opción ideal si un sello como A24 está detrás del desarrollo.

En el «reparto de la tarta» del proyecto del filme, Barney sería co-desarrollada y producida entre A24 y la compañía de Kaluuya, 59% Productions. Por supuesto, todo ello contará con la supervisión de Kevin McKeon, responsable de la propiedad intelectual de Mattel Films y su productor asociado, Andrew Scannell. Por el momento, 59% Productions ha sido la responsable de Toca la bocina para Jesús. Salva tu alma y el largometraje distópico de Netflix, La Cocina. Así que de momento, Barney será la acometida audiovisual más ambiciosa del estudio propiedad del protagonista de Déjame salir. Del mismo modo, para Edebiri supone un salto relevante para las salas de cine, en el campo puramente de desarrollo creativo y frente a la cámara. Pues aparte de sus más que demostradas actitudes interpretativas, su desempeño alcanza las labores de escritura, producción y dirección. De hecho, en este último campo debutó dirigiendo uno de los episodios de la tercera temporada de The Bear.

Una película para un «público nostálgico»

En realidad, la versión cinematográfica de Barney se anunció por primera vez en 2019, pero la dificultad en su adaptación ha supuesto la sucesión de continuos retrasos. La serie de televisión Barney & Friends debutó en 1988 y se emitió durante 14 temporadas en la PBS, concluyendo el show original a finales de 2010. Sin embargo, a pesar de ser una marca originalmente planteada para un público muy infantil, McKeon ya quiso dejar claro en 2023, que la película de Barney tendría un componente nostálgico que lo acercaría a un público adulto.

«Nos estamos inclinando hacia la angustia de los millennials en lugar de adaptarla para los niños. Es realmente una obra para adultos. No es que tenga una clasificación R, pero se centrará en algunas de las pruebas y tribulaciones de tener treinta y tantos años, crecer con Barney y simplemente, el nivel de desencanto dentro de la generación», le contaba en su momento el ejecutivo de Mattel Filmes a The New Yorker. McKeon cree que la presencia de A24 puede dotar al trabajo de un estilo «surrealista», similar a lo que podrían reflejar cineastas de la talla de Charlie Kaufman y Spike Jonze.

Mucho antes veremos a Edebiri en Opus, aunque esta todavía no tiene fecha de estreno en España al igual que After the Hunt. Este 2025 también la veremos en la última comedia de James L. Brooks, Ella McCay.