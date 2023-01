Así iba a ser el traje final de Leslie Grace en ‘Batgirl’

Warner Bros. Discovery conmocionó a todos los fans de DC con la cancelación de Batgirl hace algunos meses. La película de la superheroína iba a estrenarse directamente en la plataforma de HBO Max, pero con la producción prácticamente terminada, el estudio decidió que esta no cumplía los requisitos de exigencia que marcaba la franquicia. Así, nos perdimos a Leslie Grace como Barbara Gordon, pero también el regreso de Michael Keaton como Batman y al villano Luciérnaga, encarnado por Brendan Fraser. Ahora Grace ha subido una imagen con la que podemos hacernos una idea de cómo habría sido el traje definitivo de la vigilante femenina de Gotham.

En realidad, el material es un vídeo en el que la actriz de origen latino rememora lo que para ella, ha sido el 2022. En él, Grace incluye instantes con amigos y familiares pero cómo no, no podía pasar por alto la agridulce experiencia de su Batgirl. Si bien la compañía ya mostró a la protagonista con su traje, esta imagen muestra de una forma mucho más cercana la colorida indumentaria. Apreciando todos aquellos detalles que en su momento pudimos pasar por alto. Precisamente lo que llama más la atención ese cromatismo, nada propio del contenido superheroico más moderno que le atribuimos al universo de Batman. Tan sólo hay que comparar con el The Batman de Robert Pattinson o el de Christian Bale. De esta forma, parece que el uso intensivo del amarillo en el traje recuerde más a la cinta de Tim Burton de 1989 y los tonos morados podrían ser una referencia al look del personaje en la serie de televisión de los 60.

follow my randomness on the tok 🤎 https://t.co/U83YWtrPQe pic.twitter.com/Befi3pZ90T — Leslie Grace (@lesliegrace) September 25, 2022

La sorpresa de la cancelación de Batgirl sorprendió no solo al público, a la industria y a los propios integrantes del equipo, desde sus actores a los directores Adil El Arbi y Bilall Fallah. Desgraciadamente, los informes de proyecciones fueron deficientes y muy a pesar de tenerla en el proceso de postproducción y haber costado 90 millones de dólares, la compañía decidió cancelarla y recuperar parte del dinero perdido. Los rumores de los medios afirmaban que la película era una gran decepción y que se veía cutre, en comparación con otras cintas de superhéroes. Un calificativo un tanto apresurado si se presta atención a que en el estado del proyecto todavía no se habrían perfilado la mayoría de los efectos digitales.