Ana Rosa sobre la revuelta contra la amnistía de Sánchez: «Esto no lo habíamos visto en 40 años»

Este lunes en TardeAR, Ana Rosa Quintana ha cargado contra Pedro Sánchez y le ha recordado que «España es muy grande. No es sólo el País Vasco y Cataluña» . Todo esto un día después de que los españoles salieran en masa en todo el país para protestar contra los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas, todo para que el presidente vuelva a ser investido. Ana Rosa Quintana también ha hablado de las manifestaciones, destacando que se vivió «un clamor como no se había visto en 40 años». También ha hablado del baile de cifras con el número de manifestantes. La presentadora se ha preguntado si Pedro Sánchez no va a escuchar al pueblo y, lo más importante, ha indicado que este problema va más allá de ideología y que la Ley de Amnistía es «un desastre contra la solidaridad y la igualdad».

Este lunes 13 de noviembre, TardeAR abrió con una mesa política. Ana Rosa Quintana, ha hablado a cámara y ha dicho: «Hoy empezamos de una manera un poco especial. Con todo lo que está pasando en nuestro país no podemos dejar de hablar de esas cosas que pueden afectar al futuro de muchos españoles». Ana Rosa ha dado paso a las 52 manifestaciones convocadas el día anterior en toda España en contra de la Amnistía y que ella definió como «un clamor como no se había visto en 40 años». «Es una ley que tiene el dudoso honor de poner a mucha gente de acuerdo pero de acuerdo en contra. Ayer, miles de personas dijeron basta de manera notablemente pacífica», ha continuado la periodista para dar paso al «baile de cifras» sobre el número de manifestantes.

Baile de cifras

Según los organizadores , se manifestaron 2 millones de personas en todo el territorio español, mientras que las Delegaciones de Gobierno rebajaron la cifra a menos de medio millón de asistentes. En el caso de Madrid “la diferencia es brutal”. Según los organizadores salieron a la calle un millón de ciudadanos mientras que el gobierno a punta a que sólo fueron 80.000. Cristina Cifuentes, que fue delegada del Gobierno en Madrid, asegura que con ese baile de cifras «se quiere quitar importancia» a las manifestaciones, a lo que Ana Rosa ha respondido: «A esto ya no se le puede quitar importancia. Otra cosa es: ¿Pedro Sánchez va a escuchar al pueblo?» El resto de tertulianos respondieron con un rotundo «no».

Continuando con el debate, Ana Rosa ha querido poner varios puntos sobre la mesa: «Si seguimos analizando lo que está ocurriendo entre derecha e izquierda nos estamos equivocando». La conductora de TardeAR ha seguido asegurando que en las manifestaciones del 12 de noviembre había «mucha gente del PP, mucha gente que no era del PP y mucha gente de toda condición y edades. Lo de ayer fue impresionante en toda España. Frente a eso, un 50% de los socialistas no están de acuerdo tampoco. El presidente va a seguir con su investidura. Pero debería escuchar . España es muy grande, No es sólo País Vasco y Cataluña». Con esta frase, la presentadora ha arrancado el aplauso del público presente en plató.

«Ayer no oí un grito contra Cataluña»

«Yo ayer, como periodista, me pasé por la manifestación. Estuve en varios sitios, un poco viendo la gente, las banderas, si eran constitucionales, si no lo eran…», ha explicado la presentadora añadiendo que todo funcionaba «de maravilla» y que no hubo «ni una rotura de papelera». «Yo no oí un grito contra Cataluña, sí contra Puigdemont y contra Sánchez», ha apuntado Quintana. Más tarde, en una entrevista con el periodista Pedro J. Ramírez, Ana Rosa definió la Ley de Amnistía “un desastre para la la solidaridad y la igualdad entre los españoles”. Para la presentadora «lo más grave de todo» es que Pedro Sánchez «acaba de presentarse a unas elecciones y no ha dicho nada sobre esto».