La plataforma de streaming HBO Max ha sorprendido a sus usuarios esta semana al subir la miniserie Ana Bolena de Lynsey Miller. Una controvertida serie que cuenta como la que fue todo un icono de la seducción fue acusada de adultera y traidora y con ello sufrió y una de las caídas en desgracia más espectaculares de la historia. La polémica ha surgido al conocerse que el papel de Ana Bolena está interpretado por Jodie Turner-Smith, una actriz de ascendencia jamaicana.

Una extraña elección que ya funcionó en Los Bridgerton en la que la reina Carlota de Inglaterra fue interpretada por la actriz británica de origen guyanés Golda Rosheuvel. En este caso sí que hay teorías que afirman que la reina Carlota tenía herencia racial mixta. Pero en el caso de Ana Bolena, en principio no parece tener mucho sentido y algunos han pensado que la directora ha intentado que la polémica raza del personaje influyese en el éxito de la producción británica.

¿Quién fue Ana Bolena?

Tal como han asegurado numerosos historiadores, Ana Bolena nació en Rochford Hall en 1507 y fue una noble inglesa conocida por haberse convertido en la reina de Inglaterra tras casarse con Enrique VIII. El matrimonio apenas duró tres años y terminó trágicamente con la muerte de Ana Bolena. La reina no logró proporcionar un heredero varón al rey que perpetuará la dinastía. Ana Bolena fue acusada por adulterio, juzgada y ras permanecer diecisiete días encarcelada, fue decapitada en la Torre de Londres el 19 de mayo de 1536.

Además, su llegada a la corte británica significó la ruptura de la monarquía inglesa con el catolicismo y la fundación de la Iglesia anglicana al negarse el papa Clemente VII a anular el matrimonio del rey con Catalina.

Ana Bolena era una joven que provenía de la nobleza inglesa, ya que era la hija de sir Thomas Boleyn, posteriormente vizconde de Rochford y conde de Wiltshire y Ormonde, y de Isabel Howard, hija del conde de Norfolk. Existen pocos retratos de la reina aunque uno de los más conocidos se encuentra en la Galería Nacional de Londres. La razón podría ser que tras su muerte su figura cayó en desgracia y probablemente se destruyeron.

Pero su apariencia en este cuadro poco tiene que ver con el retrato que lanzó la investigadora Karen Lindsey en su libro Divorced Beheaded Survived: A Feminist Reinterpretation of the Wives of Henry VIII: «El cutis oscuro y el pelo negro le daban un aura exótica en una cultura que veía la palidez blanca como la leche como parte imprescindible de la belleza”.

La serie de HBO

El guion de la serie lo ha escrito Eve Hedderwick Turner que se ha centrado en el enfrentamiento que tuvo la reina con una corte británica que la odiaba y en la que había una camarilla de hombres que deseaban su muerte. Todos consiguieron que se la acusará de adulterio lo que permitiría a Enrique VIII casarse con su tercera esposa Jane Seymor.

Ana Bolena es una original miniserie de 3 episodios que se ha convertido en una de las polémicas de la semana y que puede ser una buena opción para entretenerse este fin de semana.