“Bridgerton” ya se ha convertido en uno de los grandes éxitos de Netflix. Desde que se estrenara el pasado 25 de diciembre, la ficción de Shonda Rhimes no ha hecho sino acaparar la atención de la audiencia y generar una inusitada expectación ante posibles nuevas temporadas que aún no se han confirmado, pero que es más que probable que se produzcan. No hay más que echar un vistazo a la saga literaria de Julia Quinn en torno a los hermanos Bridgerton para deducir que existe material de sobre no solo para una, sino para varias temporadas más que mantengan el interés del público, fascinado hasta el momento por las aventuras y desventuras de esta familia en plena Regencia, aunque con ciertos toques de actualidad.

A pesar de que son muchos los personajes de ficción que aparecen en la serie, hay al menos dos de ellos que tienen una entidad real y cuyos retratos son una clara representación de lo que ocurrió en una de las épocas más interesantes de la historia del Gran Bretaña. Estos dos personajes que, pese a no ser los grandes protagonistas de la serie sí que tienen un peso específico en la serie, son la reina Carlota y la narradora de la trama, Lady Whistledown. Pero ¿qué hay de real y de ficticio en cada una de ellas? Vamos a descubrirlo.

***Atención spoiler***

Lady Whistledown

El personaje de Lady Whistledown es uno de los más importantes de la trama. A través de sus textos se analiza cada uno de los eventos que tiene lugar durante la trama y, a la vez que narradora, es una de las grandes incógnitas de la serie, al menos hasta el último capítulo de esta primera temporada. Lady Whistledown tiene la capacidad de influir en los comportamientos, sus crónicas son tomadas como la absoluta verdad y nadie las discute. Permanecer en el anonimato es su gran baza, pero a la vez genera suspicacias en otras figuras, incluso la de la Reina, que la llega a ver como algo negativo.

Existió en realidad una Lady Whistledown en el siglo XVIII. Una mujer anónima que ejercía el mismo papel que la narradora de la serie y publicaba todo cuanto veía en los círculos más privilegiados de la sociedad. Su nombre, señora Crackenthorpe, y aunque nunca se supo en realidad quién era -no es así el caso de nuestra Whistledown-, sí que ha trascendido que firmaba de manera habitual una columna de cotilleos en la revista “Female Tatler”.

La señora Crackenthorpe se definía a sí misma como “la dama que todo lo sabe”. Publicó sus textos durante un año, desde 1709 a 1710 y gracias a ellos se destaparon numerosos escándalos: infidelidades, embarazos secretos…. Aunque en un principio eran mujeres quienes más seguían de cerca sus contenidos, también algunos hombres se volvieron asiduos a sus relatos de sociedad, sobre todo gracias a su excelente dominio de la sátira. Para ella era muy importante mantener su anonimato, ya que además de garantizarle protección, le otorgaba mucho poder.

La reina Carlota

El otro gran personaje de la ficción -más allá de sus protagonistas directos- es la reina Carlota. Carlota de Mecklenburg-Strelitz era la hija menor del duque Carlos Luis Federico de Mecklemburgo, y de la princesa Isabel Albertina de Sajonia-Hildburghausen. Una de las cosas más interesantes es que en la serie se la presenta como una mujer de ascendencia racial africana y lo cierto es que varios historiadores coinciden en que tenía ciertos rasgos que apuntan a ello.

Por este motivo, son muchos los que aseguran que fue la primera reina negra de Gran Bretaña, algo que nunca se ha confirmado. Lo que sí se sabe es que su matrimonio con el rey Jorge III fue un tanto complicado, debido al interés de la Reina por las cuestiones de Estado.

A Carlota le llegó el momento de gloria cuando su marido enfermó de ‘locura’ y se estableció la Regencia, período en el que se desarrolla la serie. A pesar de que su marido no quería que Carlota tuviera influencia en los asuntos políticos, lo cierto es que desarrolló un papel muy importante. Fue una gran impulsora de las artes, las causas sociales y de la decoración, incluso construyó la propiedad junto a la cual ahora se encuentra la casa de los Sussex en Windsor, Frogmore House, donde se retiró a medida que la salud de su marido empeoraba. Carlota murió antes que el Rey, con un año de diferencia, pero se ha convertido en la consorte con más años de servicio a la Corona, solo superada por el duque de Edimburgo.