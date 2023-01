La actriz Rooney Mara cuenta cómo David Fincher salvó su carrera

Rooney Mara es una de esas actrices que han sufrido el fracaso y el éxito a partes iguales y, aunque ahora esté implicada en alguno de los mejores largometrajes del año, estuvo a punto de abandonar la interpretación debido a una mala experiencia con un proyecto. Trauma que explica la contundente selectividad con la que ahora la nominada al Oscar escoge producciones. Estos dos últimos años la hemos podido ver en El callejón de las almas perdidas de Guillermo del Toro y en Women Talking de Sarah Polley, pero la intérprete se ha sincerado en una reciente entrevista sobre su carrera, la cual tiene un principal salvador: el cineasta David Fincher.

En un nuevo programa del podcast LaunchLeft, Mara explicó que la razón de ser tan selectiva con sus proyectos se debe en gran parte a su experiencia a finales de los 2000 que casi le lleva a dejar la profesión: “Unos años antes de Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres, había hecho una nueva versión de Pesadilla en Elm Street, que no fue una buena experiencia”. La actriz hace referencia a Pesadilla en Elm Street. El origen, el largometraje estrenado en 2010 que dirigió Samuel Bayer con críticas bastante negativas por parte de la prensa especializada y con la desaprobación de los fans del asesino del slasher Freddy Krueger. La actriz de Carol y María Magdalena no quiso entrar en más detalles y fue bastante cuidadosa en su explicación, señalando que llegó a un punto en el que no quería actuar a menos que esté haciendo cosas que sentía que tenía que hacer. “Decidí ‘Está bien, simplemente no voy a actuar más a menos que sea algo que me haga sentir de esa manera’”.

Por suerte para los fans, esto cambio con su pequeño pero relevante papel en La red social de David Fincher. Una colaboración que allanó el camino para encabezar junto a Daniel Craig la nueva adaptación norteamericana del best-seller Millennium, escrito por el fallecido Stieg Larsson. Mara se deshizo en elogios para el realizador de Seven y El club de la lucha, diciendo que trabajar con el transformó su perspectiva sobre la actuación, priorizando trabajar con directores que la tratasen con un nivel de respeto similar: “David realmente me tomó bajo su ala. Se convirtió en mi mentor en muchos sentidos. Tuvo tanto cuidado en asegurarse de que yo supiera que tenía voz y que mi opinión significaba algo. Constantemente me estaba empoderando, lo que yo creo que realmente afectó el resto de mis elecciones a partir de entonces”.

A Rooney Mara la volveremos a ver este febrero, cuando estrene el día 17 Women Talking, que en España hemos traducido como Ellas hablan.