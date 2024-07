Se acabó la espera: todo sobre el estreno de la temporada más deseada de ‘Cobra Kai’

La película Karate Kid se convirtió en todo un éxito a mediados de los años ochenta y noventa con sus cuatro inolvidables entregas. Si eres de los aficionados a las artes marciales y a este tipo de ficciones, seguro que te alegra saber que la primera parte de la temporada final de la serie Cobra Kai, la secuela televisiva de la serie Karate Kid, ya está disponible en la plataforma de streaming Netflix. Las dos primeras temporadas se estrenaron en 2018 y la tercera, cuarta y quinta entrega se lanzaron en enero de 2021, diciembre de 2021 y septiembre de 2022. La serie se renovó en enero de 2023 para una sexta y última temporada, pero con la mala suerte de que la producción se detuvo el 2 de mayo debido a la huelga en curso del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos. En enero de 2024 se reanudó por fin la producción de esta última temporada.

En ese momento se comentó que la última entrega de esta serie tendría 15 episodios y se estrenaría en tres partes en Netflix: el 18 de julio, el 28 de noviembre y en una fecha no especificada en 2025. Ya se puede ver la primera en Netflix y es la hora de ir despidiendo a Daniel Larusso y Johnny Lawrence, los alumnos convertidos en senseis y a sus discípulos. El final de esta serie escrita y producida por Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg ya no tiene vuelta atrás y sus seguidores tendrán que acostumbrarse a no volver a ver a sus protagonistas.

¿Qué va a pasar en la primera parte de la temporada final de Cobra Kai?

Uno de los creadores de esta serie ha dado este práctico consejo a sus seguidores: “Mi consejo es que dejes de pensar en la 6ª temporada como una temporada final y la veas en cambio como 3 minitemporadas distintas. Cada tanda se escribió conociendo el plan de estreno, por lo que la experiencia se diseñó para ser disfrutada en trozos de 5 episodios. Esperar a que salgan los 15 episodios no mejorará la experiencia de visionado”.

Por ahora lo que sabemos es que en la temporada final de Cobra Kai, los personajes interpretados por Ralph Macchio y William Zabka tendrán que asumir su eliminación de la competición de artes marciales de The Valley. Además, tendrán que prepararse para un desafío para el que no parecen estar preparados: los campeonatos mundiales de karate. También se espera el regreso de Martin Kove como John Kreese, que fingió su muerte, escapó de prisión y ahora está al mando de sus próximos rivales.

Todo cambiará con la fuga de John Kreese (Martin Kove) y los preparativos para el Sekai Taikai que alteraránn la tranquilidad de los estudiantes del Miyagi-do. Ahora estos estudiantes tienen como senseis a Daniel LaRusso (Ralph Macchio), Johnny Lawrence (William Zabka) y Chozen Toguchi (Yuji Okumoto. Una temporada final de Cobra Kai en la que sus protagonistas vivirán muchas aventuras y experimentarán muchas alegrías, tristezas y decepciones.

El reparto de la temporada final

Los protagonistas de esta serie son los actores Ralph Macchio que interpretaba el papel Daniel LaRusso y William Zabka a Johnny Lawrence. Además, en el reparto de la temporada final de Cobra Kai estarán los actores Xolo Maridueña, Courtney Henggeler, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Jacob Bertrand, Peyton List, Vanessa Rubio, Dallas Dupree Young, Alicia Hannah-Kim, Griffin Santopietro, Oona O’Brien, Martin Kove, Yuji Okumoto, Paul Walter Hauser y Gianni DeCenzo, entre otros.

En el reparto de esta temporada final estará el actor C.S. Lee, que dará vida al Maestro Kim Sun-Young, un personaje con sus orígenes en la saga original de películas. El que no va a estar lo más seguro en esta temporada final es el actor Thomas Ian Griffith como Terry Silver, ya que en el final de la quinta temporada su personaje dejó de tener recorrido.

Se adelanta la segunda parte de la temporada final

Según ha anunciado la propia Netflix, la segunda parte de la sexta temporada se estrenará antes de tiempo, aunque la plataforma de streaming no ha concretado la fecha por ahora. Este anuncio lo han realizado los productores ejecutivos, directores y guionistas de Cobra Kai, Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg, durante el preestreno de los cinco primeros episodios de la temporada en Los Angeles, horas antes de introducir las entregas en el catálogo de Netflix.

Los tres anunciaron que los 5 episodios de la segunda parte de la última temporada se estrenarán el 15 de noviembre, dos semanas antes de lo previsto. Además de esta segunda entrega, quedarán 5 episodios que Netflix supuestamente aplaza para 2025. Los seguidores de esta serie de artes marciales tendrán que esperar al 15 de noviembre para ver la segunda parte de la temporada final de Cobra Kai. Estaremos muy atentos a las noticias que irán surgiendo sobre la serie.