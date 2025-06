Vuelta al ruedo de Alejandro Peñaranda dejando buen sabor de boca en su confirmación en San Isidro

Otra cita más de esta Feria de San Isidro, era el turno de la ganadería de Lagunajanda para la terna formada por Manuel Escribano, Joselito Adame y Alejandro Peñaranda, que confirmaba alternativa. Fue una corrida exigente en la que Alejandro Peñaranda dejó una gran faena al sexto dando una vuelta al ruedo al no ser atendida la petición de oreja por parte del presidente. Escribano y Adame no tuvieron suerte con su lote.

Abrió su tarde de confirmación Alejandro Peñaranda ante un primer toro que recibió con un buen ramillete de verónicas de muy buen gusto. Se midió mucho en el caballo y Manuel Escribano dejó un gran quite por delantales.

Tras la ceremonia de alternativa brindó la faena al público y comenzó por el pitón derecho dejando una primera serie muy cuidada y ligada. Fue una pena porque poco a poco el animal fue perdiendo fuerza. El viento empezó a molestar y la faena no terminó de coger vuelo y no tuvo más opción que abreviar. Remató tras un pinchazo con media estocada y fue silenciado.

Salió el segundo para Manuel Escribano que recibió por verónicas ajustadas. Se empleó en el caballo. Dejó un gran quite por chicuelinas Joselito Adame. Colocó un buen par de banderillas Escribano.

Fue una faena muy exigente donde Escribano dejó buenos detalles. Empezó la faena por la diestra con una serie muy limpia, rematando por lo bajo. El toro no era fácil pues la embestida era muy irregular y se añadía que el viento molestó durante casi toda la tarde. Tras probarlo por ambos pitones no vio opciones de lucimiento Escribano y tomó la decisión de abreviar. Finalizó al segundo intento y fue silenciado.

A pies juntos saludó Joselito Adame al tercer toro de la tarde. Tenía mucha movilidad el animal, pero no se empleó en caballo. Dejó un gran quite por chicuelinas Alejandro Peñaranda que animaron los tendidos.

Brindó al público la faena y empezó por el pitón derecho dejando una primera tanda de gran nivel. Cambió de mano, pero al natural al toro le costó mucho más ya que tenía menos movilidad. Los momentos más intensos de la faena se vivieron por el pitón derecho donde aprovechó la inercia del toro. Le costó mucho finalizar, al tercer intento lo consiguió. Silencio.

Manuel Escribano no tuvo muchas opciones con el cuarto toro de la tarde. Lo recibió de forma vibrante anclado de rodillas en la puerta de chiqueros saliendo airoso. Se empleó en el caballo y en banderillas dejó un buen par de banderillas el sevillano ganándose los tendidos.

Empezó la faena en los medios por pases cambiados por la espalda. Fue una pena porque el toro poco a poco fue a menos perdiendo movilidad sin darle opciones. Tras mucho esfuerzo fue inviable el desarrollo de la faena. Finalizó con una gran estocada y recibió una ovación.

Recibió a la verónica Joselito Adame al quinto de la tarde. No se lució en el tercio de varas pero dejó un gran quite por chicuelinas y tafalleras. Brindó el mexicano a Teresa Jiménez, gobernadora de Aguascalientes, y empezó la faena por estatuarios. Continuó por el pitón derecho con una serie extraordinaria. Cambió de mano, pero por la izquierda fue imposible el lucimiento ya que el toro se vino abajo enseguida. Muy dispuesto el mexicano de principio a fin, pero fue imposible el desarrollo de la faena. Terminó su actuación con una gran estocada y fue silenciado.

Alejandro Peñaranda puso fin a su tarde de confirmación ante un sexto toro que recibió por medias verónicas. No se empleó en el tercio de varas ni en banderillas. Se esforzó de principio a fin ante un toro muy justo desde su salida.

Empezó la faena probando al animal por ambos pitones. Demostró mucha seguridad durante toda la faena. Dejó los mejores momentos por el pitón derecho. La faena fue de menos a más, dejando series muy medidas y ligada, dejando muy buen sabor de boca en la tarde de su confirmación de alternativa. Puso punto final a su tarde con media estocada. Fuerte petición de oreja que no fue atendida. Recibió una vuelta al ruedo.

Ficha del festejo:

Plaza de Toros de Las Ventas. Vigesimotercera de la Feria de San Isidro 2025. Toros de Lagunajanda.

Manuel Escribano: silencio y ovación.

Joselito Adame: silencio y silencio.

Alejandro Peñaranda: silencio y vuelta al ruedo.