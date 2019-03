‘Gran Hermano DÚO’: Kiko, Alejandro y la desafortunada broma sobre las tetas de Sofía

Alejandro Albalá gasta una broma a Kiko y Sofía, y monta una nueva discusión en la casa

Parece que se aburren mucho de la casa de ‘Gran Hermano DÚO’, y a Alejandro Albalá parece que también se le ha pegado el humor de su amigo Antonio Tejado. Esta mañana se ha montado muy fuerte en la casa cuando Alejandro Albalá ha querido gastar una broma a Sofía y Kiko, después de que estuvieran juntos haciendo la lista de la compra.

La cuestión ha sido que Alejandro ha visto a Sofía y Kiko juntos en el ordenador, y parece ser que los pechos de Sofía estaban muy cerca de la mano de Kiko, y este detalle le ha llamado la atención a Albalá, que ha ido a la terraza para contárselo a Tejado. Pero parece que las palabras de Albalá han llegado a oídos de Kiko y Sofía, estallando la discusión.

“Lo mismo te lo tengo que explicar, que no tengo ningún problema, te lo explico rápido, que pareces tonto. No sé cómo te puedes imaginar esa gilipollez” le recriminaba Kiko Rivera a Alejandro. Sofía también ha tenido que intervenir en la discusión que se ha ido calentando por momentos. “Llevas ya con la vacilada un rato, y no tiene gracia” apuntaba Sofía.

Kiko se ha tomado la broma como que Alejandro ha insinuado que había estado tonteando con Sofía durante la compra, y eso no le ha gustado nada. “He pasado por la cocina y he visto a Kiko en el ordenador y las tetas de Sofía rozando su brazo. He vuelto a pasar y ha vuelto a pasar lo mismo y le he dicho a Antonio que de tanto roce se le iba a poner el pezón duro. ¡¿Es malo eso?!¡¿Qué problema hay?!” estalló Alejandro ante la situación que se había montado en la casa por su broma.

Alejandro tuvo que pedir perdón a los dos compañeros, que no se tomaron muy bien la broma de Alejandro en ‘Gran Hermano DÚO’, pero Sofía poco después pudo hablar con él a solas, y parece que las aguas volvieron a su cauce.