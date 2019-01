María no está convencida de representar a España en 'Eurovisión 2019', a pesar de ser la clara favorita.

A pesar de que aún no está nada decidido, los eurofans ya tienen su canción favorita para representar a España en ‘Eurovisión 2019’, ”Muérdeme’ de María, la canción favorita para ‘Eurovisión 2019”, de María. La canción ha sido compuesta por Juan Luis Suárez, David Feito, Victoria Riba, Nuria Azzouzi y Rosa Martínez y fue la favorita desde el primero momento.

Aún así, parece que María no está del todo convencida de representar a España en ‘Eurovisión 2019’. Pero no le quedará más remedio que hacerlo si sale elegida por el público esta noche, a partir de las 22:05 horas, en Televisión Española. El gala especial ‘OT’ Eurovisión será muy emocionante ya que ‘Muérdeme’ no es el único tema que ha triunfado.

‘Hoy vuelvo a reír otra vez‘, interpretado por Noelia, y ‘La clave’, cantado por Natalia, también son otras de las canciones favoritas del público para representar a España en el ‘Festival de Eurovisión 2019’. Así que, si no cambia la cosa, parece que una de las chicas de ‘OT 2018’ será la que viva la aventura eurovisiva en Tel Aviv.

En la gala de esta noche, además, contaremos con la actuación de Eleni Foureira, que ha decidido presentar su nuevo single en esta gala tan especial. Eleni era la favorita en el pasado ‘Festival de Eurovisión 2018’, a pesar de que finalmente quedase segunda.