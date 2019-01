Alejandro, Raúl y los espíritus, una cita de multitudinaria en ‘First Dates’

Raúl y Alejandro admiten que no les importaría tener una relación abierta en 'First Dates'.

Los espíritus y el ocultismo han sido los protagonistas de la cita entre Alejandro y Raúl en ‘First Dates’. Parece que tanto el valenciano como el madrileño creen que hay una vida en el más allá y que comunicarse con los espíritus es posible aunque, eso sí, solo con la magia blanca, nada de brujería o magia negra.

Alejandro llegó al programa de ‘First Dates’ admitiendo que lleva practicando la brujería blanca desde los 10 años y que ha conseguido ayudar a mucha gente, aunque casi nunca hace nada por él. Es por eso por lo que, en esta ocasión, decidió llevar un kit de brujería rosa a ‘First Dates’ para que triunfase el amor en la cita. El presentador, como era de esperar, se quedó muy sorprendido con las confesiones del valenciano, especialmente cuando pronunció un ‘conjuro’ frente a las cámaras antes de que llegase Raúl, su cita de la noche.

Una vez en la cita, Raúl, el madrileño, confesó que “no he tenido una relación seria como tal y creo que es hora de ir avanzando y de ir aprendiendo de la vida. Soy una persona que le gustan otras personas, soy bisexual, pero no me gusta ponerme etiquetas”. Además, también le contó a Alejandro que trabajaba como actor de terror y que, por tanto, creía en los espíritus.

Esto último le encantó a Alejandro y le explicó que él “solía quedar con sus amigos para invocar a espíritus y hablar con ellos”. “Yo no lo he hecho nunca, pero me mola”, fue la contestación de Raúl. Sin duda ha sido uno de los motivos por los que ambos quisieron conocerse un poco más fuera de ‘First Dates’.

Eso sí, en la cena también hablaron de sexo y de relaciones abiertas. Ambos han coincidido en que no les importaría tener una relación abierta pero, ¿Aguantarían la situación mucho tiempo? Esperamos verlos juntos, de nuevo, en ‘First Dates’.