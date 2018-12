‘GH VIP 2018’: Así fue el baile de Lara Álvarez para inaugurar la prueba semanal

View this post on Instagram

Ayer @ghoficial Fue lo MÁS VISTO DEL DÍA 🙇🏽‍♀️🙏🏽 2.550.000 espectadores 🌪 G R A C I A S 🌪 Gracias a los fantásticos bailarines y a @lola_gonzalezvazquez siempre es una alegría ponerle ritmo y movimiento al programa con vosotros. 😍 👚 @alabamaoficial 👢 @lolitablushoes