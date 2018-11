‘Mujeres y hombres y viceversa’: Moha se queda sin pretendientas y pone fina a su trono ‘MYHYV’

Ya lo avisábamos esta misma mañana, el malagueño Moha no va a tener una buena semana en su trono de ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’. Lo primero que ha comprobado Moha al llegar al plató es que faltaba una pretendienta, Belén. La chica no estaba en su silla y Moha no entendía nada de lo que sucedía.

Pero rápidamente Claudia y Marta han tomado la palabra para dejar el trono de Moha. Claudia no ve interés por parte del malagueño en ellas y por eso ha decidido dejar de pretender al chico. Por su parte, Marta, le ha sabido mal, pero también ha salido del trono de Moha. Las dos han mantenido una conversación fuera con el tronista que no creía lo que estaba viendo y no entendía nada. “El problema es que no siente nada por ninguna” le comentaba Claudia.

No ha sido la única sorpresa para Moha. Acto seguido, Belén, ausente hoy en el trono, ha mandado un vídeo explicando que ya no va a seguir pretendiendo a Moha, “no puedo más, estoy muy afectada psicológica y mentalmente” confesaba la pretendienta de ‘MYHYV’, que también dejaba a Moha solo.

La última que quedaba en el trono era Alba, que para colmo de Moha, también se ha marchado, pero no abandona el programa, porque se ha sentado con Alberto Santana y pasará a las sillas del tronista canario, que tiene su bancada repleta de chicas.

Moha se ha sentado con Toñi Moreno, y esta le ha sido sincera, y le ha explicado que su trono estaba acabado.