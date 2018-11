‘GH VIP 2018’: Koala y Miriam se niegan a que Ángel les haga la comida

Las relaciones en la casa de ‘GH VIP 2018’ se hacen cada vez más difíciles. El Koala y Miriam se sienten solos, mientras que el sexteto está cada vez más dividido. ¿Cómo actuarán El Koala y Miriam a partir de ahora? Aún no lo han decidido, pero lo que sí saben es que no quieren deberles nada a nadie. Es por eso por lo que han decidido que no quieren que Ángel les cocine más ni les lave su ropa.