Los concursantes de ‘Tu cara me suena’ invaden Antena 3 antes de su estreno

Hoy se estrena la séptima temporada de 'Tu cara me suena' a las 22:00 h en Antena 3. Lista de concursantes de 'Tu cara me suena 2018': Soraya Arnelas, Anabel Alonso, Brays Efe, Carlos Baute, Jordi Coll, María Villalón, Mimi Doblas, José Corbacho y Manu Sánchez

‘Tu cara me suena‘ se estrena hoy y lo hace por todo lo alto. Antena 3 apuesta por el talent musical de imitaciones en una séptima temporada e inundará toda la parrilla del viernes con especiales de ‘La ruleta de la suerte’, ‘Tu tiempo’ y ‘¡Ahora caigo!’.

Los concursantes de ‘Tu cara me suena’ rodarán por los platós de Antena 3 durante toda la jornada. En primer lugar, Soraya, Jordi Coll y María Villalón acompañarán a los concursantes de ‘La ruleta de la suerte’. Los participantes del exitoso programa de Antena 3 hoy son Celeste Santiago, enfermera de Burgos, Carlos Sanz, estudiante de Ingenieria Aeroespacial, de Valencia, y Rosa García, de Elche, auditora de cuentas de profesión.

A partir de las 16:00 h, Manel Fuentes, que vuelve a repetir como presentador de ‘Tu cara me suena’ en esta séptima temporada, acompañará a Roberto Brasero en ‘Tu tiempo’. Hemos visto a Manel conducir a los concursantes durante siete ediciones de pintura, maquillaje y muchas sorpresas, pero, ¿sabrá desenvolverse igual de bien entre temperaturas, ciclones e isobaras?

Para acabar de calentar motores, Brays Efe, Jose Corbacho, María Villalón, Carlos Baute, Soraya y Manu Sánchez, estarán en el plató de ‘¡Ahora caigo!’. Será a partir de las 18:45 h cuando los concursantes de la séptima temporada de ‘Tu cara me suena’ se unirán a La terremoto de Alcorcón, Lucía Gil, David Amor y Fran Dieli para jugar contra un central anónimo, el cordobés Nico Aguillón, de 25 años. En el caso de ganar, y eliminar a todos sus contrincantes Nico podría llevarse los 100.000 euros.

Y tras una jornada de preparación, a partir de las 22:00 h, se estrena al fin ‘Tu cara me suena’. Increíbles novedades y sorpresas prometen que esta edición nos regale grandes momentazos. No te pierdas las primeras imitaciones de los nueve concursantes de ‘Tu cara me suena’ esta noche en Antena 3.