‘El Hormiguero’: Una emocionada Malú, recuerda a Paco de Lucía junto a Pablo Motos

Pablo Motos es especialista en llevar a su programa, ‘El Hormiguero’, a gente de nuestro país que va a estar en el candelero en los próximos meses. Y es el caso de Malú, la artista española que acaba de publicar su último disco y que Motos ha llevado a su programa, una vez más. “Oxígeno” es el título del nuevo trabajo de Malú, por el que ha confesado, “ha pasado dos años para escribirlo”.

La artista ha confesado que es uno de sus discos más personales, por eso ha tardado tanto en escribirlo y le ha costado mucho esfuerzo, y mucho sudor, el sacar adelante este álbum. Además, tal y como ha confesado en ‘El Hormiguero’, este disco le ha servido para cerrar una herida abierta desde hace unos años. “Llevo casi 4 años sin poder hablar del tema tranquilamente” confesaba la artista refiriéndose a su tío el guitarrista Paco de Lucía.

La cantante Malú estaba muy apegada a su tío, y su muerte le afectó mucho, tanto que no conseguía hablar con nadie el tema sin derrumbarse. Por eso la artista ha dedicado una canción en este último disco, y como no podía ser de otra manera, Alejandro Sanz la ha acompañado en este tema para recordar juntos al maestro de la guitarra. “El nunca me dijo nada de mis shows, su aprobación la vi cuando había muerto y me enseñaron una entrevista donde decía que le encantaba como cantaba” comentaba la artista sobre la necesidad de aprobación que siempre había querido de su tío.

Malú ha sido galardonada con numerosos premios Grammy y varios premios 40 Principales. Además es una de las cantantes españolas más seguidas de nuestro país y que lleva más años subida en los escenarios con gran éxito.