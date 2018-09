Bermejo, el nuevo pretendiente de Marina en ‘MYHYV’

Bermejo es el nuevo en el equipo de pretendientes de Marina en ‘MYHYV’, pero no ha sido casualidad, no, sino que fue la propia Marina la que lo pidió. La historia es la siguiente: Saúl, el expretendiente de Violeta, le enseñó la fotografía de un amigo suyo a través del móvil y ella le dijo que quería conocerlo. Y es por eso mismo por lo que él se presentó al casting de ‘MYHYV’.

Ahora, Bermejo, un atleta que está un poco retirado, se ha presentado en el programa y parece que a Marina le ha gustado. Es más, le ha dicho que es mucho más guapo en persona que en foto. Aún así, los asesores del amor, Laura y Nagore, han opinado que no se les ve demasiado entusiasmados, es más, Laura le ha dicho a Marina que se le ve que no le gusta. Ella ha contestado que sí, que le gusta, pero no con demasiada seguridad.

Incluso sus propios pretendientes han notado que con Bermejo ha tenido una actitud diferente, mucho más relajada. ¿Le gustará de verdad el nuevo pretendiente o durará poco como ha pasado con otros en ‘MYHYV’? Lo veremos en los próximos días y es que, por el momento, Bermejo ha tomado asiento en el lado de Marina.