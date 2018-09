‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’: Los planes de futuro de Julen y Violeta al descubierto en ‘MYHYV’

La nueva pareja que se ha formado en ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’, Julen y Violeta, han pasado por el programa de Emma García para presumir de amor ante todos los espectadores y los nuevos tronistas. Tras una final sorpresa, Violeta decidió arriesgar y se marchó con Julen de la mano para iniciar una relación fuera de los platós de televisión.

La pareja ha querido mostrar hoy su amor a todos, y la verdad es que, por ahora, se les ve bastante encantados el uno con el otro. Incluso ya tienen algunos planes de futuro para que su relación camine de la mejor manera posible. Según Violeta, ella se mudará a Madrid para continuar sus estudios y a su vez estar más cerca de su chico.

Un chico que sigue viviendo con sus padres, y que por el momento no tiene intención de abandonar el núcleo familiar. Eso sí, ahora Violeta estará mucho más cerca para poder verse todos los días. Este detalle, que Julen siga con sus padres, no convence a Kiko Matamoros, que desde que entró la semana pasada a formar parte del equipo de asesores del amor, no ha visto con mucha ilusión la nueva pareja, y hoy ha acusado a Violeta de llevarse a “un niño” en vez de a un hombre que pueda estar con ella.

Pero la ex tronista no se ha cortado un pelo y ha asegurado que, por ahora, de todos los chicos con los que ha estado “es el mejor”, rompiendo una lanza a favor de su nuevo novio Julen en ‘MYHYV’.

El tiempo dirá si esta nueva pareja consigue que todo vaya bien, y seguramente nos los encontraremos en varias ocasiones por el programa.