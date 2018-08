Una pareja con mucha química en la teoría, pero poca en la práctica en ‘First Dates’

La noche de hoy en ‘First Dates‘ es muy especial ya que el programa, aunque se ha quedado en el restaurante, ha preparado una temática un poco especial para despedir el verano. Hoy hemos podido disfrutar de ‘First Dates Beach’ con un tono un poco más relajado, ¡Los invitados han acudido a sus citas en bañador!

Fresno y Antonio han sido una de las primeras parejas en llegar al restaurante del amor y han venido vestidos para la ocasión, con unos bañadores tropicales que no han dejado a nadie indiferente. Fresno, por una parte, buscaba en el programa a un hombre mayor y con tatuajes, pero su cita solo tenía un año más que él y no destacaba por tener muchos tatuajes precisamente. Antonio, por otra parte, buscaba a una persona con la que compartir su vida y sus experiencias, pero parece que Fresno tampoco era la persona indicada para él.

Los chicos han comenzado la cita con el pie izquierdo y, aunque han mejorado a lo largo de la noche, no han conseguido avivar la llama de la pasión entre ellos, es más, cada vez estaba más apagada. Además, ambos han coincidido en que no se atraen físicamente, por lo que no había nada que hacer. ¡Ni siquiera tenían en común la música! Dos personas muy diferentes que no han sabido complementarse.

Esperamos que para la próxima sea la vencida para ambos, especialmente si vuelven a acudir al programa de ‘First Dates‘ para encontrar el amor.