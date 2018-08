Alonso dice adiós a Marina en ‘MYHYV’

La relación entre Marina y Alonso en ‘MYHYV’ iba de mal en peor. La pareja no conseguía conectar y ninguno de los dos veía que tenían un futuro juntos, es más, incluso el programa ha invitado a Alonso a abandonar el programa si no lograba sentirse cómodo con su tronista, que es lo que ha dejado caer en varias ocasiones.

Alonso ha comentado que no es que no esté cómodo con Marina, sino que siente que ella no quiere tener citas con él. Ve que con otros pretendientes se comporta de otra forma y que cuando tiene una cita con él está muy fría y apenas se le nota interés. Él admite que quiere seguir conociéndola, pero ella parece que prefiere que se vaya.

Es por eso por lo que, finalmente, Alonso ha abandonado el programa y ha dejado de ser el pretendiente de Marina en ‘MYHYV’. Parece que a Marina no le ha afectado demasiado esta marcha y que está ilusionada con su nuevo pretendiente. ¿Qué pensará Alonso de la actitud de la que era su tronista? Desde luego ha demostrado que Alonso tenía razón. Marina no tenía ninguna intención de seguir conociéndolo en ‘MYHYV’ y que prefería a otros pretendientes.