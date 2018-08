El “drama” llega a ‘Las Campos’ este martes en Telecinco

La familia de periodistas, y famosas caras de la televisión, María Teresa Campos y Terelu Campos, siguen, junto a su hermana Carmen, su periplo por tierras americanas en busca de conocer un poco mejor los orígenes del novio de María Teresa Campos, Edmundo Arrocet. La semana pasada veíamos a ‘Las Campos’ cómo llegaban hasta Argentina para seguir muy de cerca las historias que el humorista les iba contando de su tierra.

Con alguna que otra anécdota, descubríamos como María Teresa y Edmundo Arrocet tienen una particular forma de pasar las noches. Y es que en casa, y viajando, ambos duermen en habitaciones separadas. Algo muy curioso para muchos pero muy habitual para ellos, según mostraban en el capítulo anterior de ‘Las Campos’. Esta semana la familia va a dejar su lugar de residencia en Argentina para trasladarse hasta Chile.

Allí, en Chile, conocerán de primera mano la juventud del novio de la matriarca, y no perderán la oportunidad de conocer a la familia de Arrocet. Pero el drama va a llegar a la familia, y es que la familia de Edmundo Arrocet, sobre todo su hija, María Gabriela, no está del todo conforme con conocer a todo el clan, y exigirá a su padre que las hijas de María Teresa no coman junto a ella y su padre.

Un mensaje que las hijas de la periodista no se van a tomar muy bien, y tendrán que pesar cómo hacer para poder estar todos juntos y en familia. Este martes lo descubriremos todo en Telecinco con un nuevo capítulo, desde Chile, de ‘Las Campos’.