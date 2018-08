‘First Dates’: Virginia se queda a cenar con Víctor porque tenía hambre

Los viernes en ‘First Dates’ suelen traernos historias verdaderamente interesantes, y hoy no ha sido una excepción. Los invitados al restaurante del amor suelen ir con mucha ilusión y ganas de conocer a alguien con quién irse de la mano, pero no todos lo consiguen. En la noche de hoy las negativas han sido la tónica común de las citas, salvo la mantenida entre Jorge y Antonio, que se han dado un buen sí a la segunda cita.

La cita más controvertida ha llegado con Virginia y Víctor. Virginia una aventurera y trabajadora, que se pasa los días de país en país, aseguraba que su objetivo era pisar los cinco continentes antes de final de año. Pero Virginia también se mostró muy crítica con la pareja que recibió en ‘First Dates’. “Nada más verlo pensé en no cenar, pero tenía hambre así que…” comenzaba la cita entre Virginia y Víctor.

Pero visto lo visto la cita no iba a prometer mucho entre ellos, y es que Virginia no ha parado de lanzar dardos a Víctor por aparentar más edad de la que decía. Un momento clave llegó cuando Víctor confesaba que no salía de España porque “soy muy amante de mi país”. Esto consterno a Virginia que aseguraba no haberse encontrado a nadie de la edad de Víctor que no hubiese salido de España.

La cita no acabó aquí, y es que Víctor ha sido toda una caja de sorpresas. El joven malagueño le describió a Virginia que tenía tatuada su propia cara en el brazo izquierdo, “ahí si que no he podido aguantar la risa” contestaba Virginia que no tuvo mucho respeto por su cita de hoy en ‘First Dates’.

Al final lo que todo el mundo esperaba, un no por parte de ambos, y más cuando Víctor se vengó de las “pullitas” de Virginia hacia su edad con un “tienes que tener cuidado porque se te va a pasar el arroz” refiriéndose a la maternidad de esta. Punto y final a la velada.