Violeta contra todos en ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’

El trono de las chicas en ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’ no sería lo mismo sin Violeta. La tronista es toda una bomba de relojería cada vez que pisa el plató de Cuatro para estar con sus pretendientes y su compañera de silla, Marina. Hoy ha tenido para todos, empezando por sus chicos y acabando con Kiko, uno de los asesores y ex tronista del programa.

Primero, la tronista tuvo una cita ‘con testigos’ con Pedro, con el que últimamente está teniendo una relación de amor odio. Tras la cita, Violeta se ha desatado en plató y ha advertido a su pretendiente que “no vaya de chulito” o se irá más pronto que tarde de su trono. La discusión ha sido hasta tal punto que Pedro ha acabado llorando por las esquinas, y pidiendo explicaciones a Violeta de su trato hacia él.

Y es que Violeta sigue desconfiando de su pretendiente y no suele pasarle una. La discusión ha sido muy dura para Pedro que, tras ver la reacción de su tronista, ha tenido que salir para relajarse. Violeta ha salido para aclarar lo sucedido y pedir, a su manera, perdón. Pero fuera han seguido con sus más y sus menos, aunque han acabado entre besos.

Tras esta acalorada discusión, no ha sido lo último que hemos visto de Violeta. La tronista luego ha tenido lo suyo también con Kiko, el asesor del programa, con el que Violeta no tiene una relación muy buena. La tronista no le ha dejado pasar una, y es que Kiko la acusa constantemente en plató, y hoy más cuando ha visto llorar a Pedro. Pero Violeta, una mujer con carácter, no ha dejado que Kiko la acuse de nada y han protagonizado el último momento tenso del programa de hoy de ‘MYHYV’.

Kiko le ha recriminado a Violeta que ella “sería incapaz de estar con un pizzero” a lo que la tronista ha contestado “que no es nadie para dar consejos” terminando con “por eso estás con una dependienta ¿no?”.

Una batalla que seguramente no ha terminado, y más cuando mañana veremos a Violeta enfrentarse de nuevo con Marina, su compañera de trono, otra vez por culpa de Moha.