Chicote intenta hacerle entender a Josu que tiene que ser el líder en ‘Pesadilla en la cocina’

Después de probar los platos congelados del restaurante Ole en ‘Pesadilla en la cocina‘, Chicote ha decidido quedarse para ver cómo funcionaban en un servicio. Y ha visto lo que temía, un auténtico desastre. Platos que volvían a la cocina, insultos, gritos, clientes insatisfechos…, todo lo que no tiene que tener un restaurante.

Chicote ha hablado muy seriamente con Josu para que se ponga las pilas. El restaurante necesita un líder y ese líder tenía que ser él. Josu se ha comprometido, pero, ¿Será capaz de llevar el restaurante? Él dice que sí, aunque ahora nos queda verlo para poder decir que lo ha conseguido.

Eso sí, después de un segundo servicio desastroso, Alberto no tiene muchas esperanzas puestas en Josu y en su equipo. No solo tenían el género congelado, sino que tampoco se ponían de acuerdo para sacar los platos y, al final, los clientes terminaban cenando horas más tardes. Eso es lo que no se puede permitir en una cocina.

¿Qué solución le pondrá Alberto Chicote a esta situación en ‘Pesadilla en la cocina’? ¿Será capaz de reconducirlo todo una vez más? Estamos seguros de que sí que podrá hacerlo. ¡En otros berenjenales lo hemos visto y ha salido victorioso!