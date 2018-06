Victor, el segundo expulsado de la semana en ‘Masterchef’

Toni, Oxana, Víctor y Ketty se han enfrentado a la segunda prueba de eliminación de la semana, en la anterior ya vimos que fue Jon el que se tuvo que marchar de ‘Masterchef’. Así que esta semana hemos tenido ‘Mastechef’ por partida doble, sí, pero también una doble expulsión que no ha agradado nada a los chicos.

Los aspirantes tenían que enfrentarse a una prueba de “foodpairing“, que se basa en el principio de que los ingredientes combinan bien entre sí cuando comparten partículas aromáticas. Algo muy moderno, sí, pero también muy cierto. Es verdad que es una prueba particularmente complicada ya que las combinaciones no son las más comunes. Es por eso por lo que los concursantes se han tenido que esforzar el doble.

Los chicos tenían 60 minutos para elaborar el plato que les había tocado. Este se basaba en un ingrediente principal (sepia, aceitunas, pollo y vieiras) y siete diferentes que había que combinar, aunque nunca superar al ingrediente principal. Una tarea muy difícil. ¿Quién diría que el pollo y el chocolate combinan bien? Pues Oxana pudo resolver su plato con bastante acierto.

Finalmente, fue Víctor el que tuvo que abandonar las cocinas de ‘Masterchef’ por hacer un plato que no estaba demasiado bueno. Él tenía las aceitunas negras y tenía que hacer una combinación bastante sencilla, ya que los ingredientes que rodeaban a la aceituna estaban todos muy alejados. No obstante, él se empeñó en unirlos y le salió el tiro por la culata.

Sofía, como no, rompió a llorar ya que su amor en ‘Masterchef’ tenía que abandonar. No obstante, parece que el apodado como “el alcalde” ha sacado algo bueno de todo esto, algo que proviene de Jordi. El chef le dijo lo siguiente: “Eres mi favorito. Eres serio, currante y se te nota que te apasiona la cocina. Y si es verdad eso que dices de que la cocina es tu vida, en mi casa no te faltará trabajo“.

Así que parece que Víctor, aunque no continúe en el programa, tiene un sitio en el restaurante de Jordi.