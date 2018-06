Israel insiste en hablar de Matías antes que de Issa en ‘First Dates’

Parece que la cita de Issa no ha sido lo que ella esperaba. Issa llegó al programa pidiendo a un hombre de su estilo, y el programa de ‘First Dates‘ escogió a alguien muy afín a ella, pero parece que el chico, Israel, no sintió nada cuando vio a Issa sentada la mesa. También hay que admitir que ella tampoco sintió un feeling especial al verlo, pero sí que es cierto que intentó conocerlo un poco más.

Ella hablaba, pero él ni la miraba. La atención de Israel estaba en Matías, el camarero, incluso Issa llegó a decir que “parece que le gusta más Matías que yo”. La almeriense estaba bastante desesperada ya que Israel no le prestaba nada de atención. Finalmente, Issa decidió no darle una segunda oportunidad.

Por suerte, no todas las citas salen igual de mal. Noelia y Daniel tienen mucho en común, como el culto al cuerpo, y es por eso por lo que consiguieron congeniar de forma muy rápida. Esta era la segunda cita de Noelia y tenía miedo de que también saliera mal, pero no fue así. Es más, la cita salió más que bien, ¡Daniel tuvo un auténtico flechazo!

Terminaron su cita con un beso y lo sorprendente fue que Noelia es la que se lanzó a darle un beso a Daniel. A este le encantó que Noelia tuviese iniciativa y, evidentemente, tuvieron una segunda cita, y una tercera, y una cuarta. ¿Los veremos nuevamente en ‘First Dates’? Es muy posible que sí.