Pablo Ibáñez y Sara, se convierten en los quintos expulsados de ‘Bailando con las estrellas’

Una noche muy de cine es lo que tenían preparados los bailarines de ‘Bailando con las estrellas’. El programa de hoy estaba dedicado íntegramente al séptimo arte, y los números de baila han estado muy a la altura de lo esperado. Pero como todas las semanas una pareja ha tenido que abandonar el programa, y han sido, Pablo Ibáñez y Sara, los elegidos para acabar su aventura en el programa de La 1.

La pareja expulsada han bailado “You’re the one that I want” y, a pesar de la evolución que el jurado ha visto en ellos, no han podido superar los puntos necesarios para permanecer en el concurso una semana más. La pareja ha sido la menos votada de la noche y se convierten así en el quinto dúo que abandona el concurso.

Pero esta noche hemos podido ver bailes muy interesantes. Gemma Mengual y Abel han regalado una gran versión de “Singing in the rain”, que ha tenido unas críticas regulares por parte del jurado, pero que han sabido premiar la dificultad de la puesta en escena. Manu Sánchez y su pareja Mireia, han sido la sensación de la noche con una espectacular versión de “Cuban Pete” de la película “La máscara, cosechando los piropos de Joaquín Cortés.

Una vez más David Bustamante y Yana han vuelto a ser otra pareja destacada. Con su versión de baile de “The time of my life”, de “Dirty Dancing”, han conquistado al jurado y al público. Para cerrar la noche de hoy en ‘Bailando con las estrellas’, los presentadores Roberto Leal y Rocío Muñoz, se han atrevido con el conocido quickstep de “Mary Popins”, “Supercalifragilísticoespialidoso”.

Una noche muy cinéfila, con buenos números de baile, dejando un buen sabor de boca al público y los espectadores, y emplazándonos a la próxima cita del martes, donde una nueva pareja luchará por no marcharse del programa.