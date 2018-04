Los concursantes de ‘Supervivientes 2018’, evacuados ante el fuerte temporal

Durante el programa de ayer en ‘Tierra de nadie’, se vieron imágenes de cómo los concursantes de ‘Supervivientes 2018’ fueron evacuados de sus islas por el fuerte temporal de lluvia y viento que acechó el lugar. Aunque todos están bien, vivieron momentos de incertidumbre. “La tormenta empezaba a las 11 de la noche, dejamos pasar el tiempo pero viendo que la situación no cambiaba y era insostenible, la dirección del programa decide evacuar a los concursantes”, explicaba Lara Álvarez.

Los concursantes pasaron una noche de frío y rodeados de lluvia, hasta que el programa los trasladó a un refugio. Luego, cuando volvió la calma estuvieron viviendo en un trozo de isla muy pequeño donde ambos equipos apenas podían separarse.

Tras lo mal que lo habían pasado, el programa decidió premiarles. Por un lado, Melissa y Mayte que habían estado solas pasaron al Lado Civilizado junto al resto de compañeros. Durante un juego en el que debían adivinar canciones y películas, todos los concursantes pudieron comer calentito, aunque el Lado Salvaje es quien se llevó los preciados churros con chocolate.

María Jesús conecta desde España

Mª Jesús Ruiz, que debería estar en la isla concursando, se fue temporalmente a España para asistir a un juicio que tiene con su ex pareja. Este mismo jueves estará en la isla para medirse con sus compañeros y ver si es la expulsada. Durante el tiempo que ha estado en España sólo ha tenido contacto con su abogado y ha estado aislada en todo momento.

María Jesús Ruiz ha dejado claro que ha viajado acompañada de seis personas del programa y con las mismas condiciones en la comida que tenía en la isla. “He estado oliendo a mi familia y ha sido horrible no poder verles, es mejor estar al otro lado del mundo y saber que no los vas a ver”. A pesar de estar afectada, la superviviente dice estar fuerte y no piensa abandonar.

Sofía, como no podía ser de otra manera, ve injusto que la ex miss España salga de la isla, vaya a España y vuelva de nuevo.

Sofía, Alejandro y Hugo

La relación de Sofía con su ex Hugo en la isla parece que va bien, están como compañeros más, pero, de vez en cuando, salta la disputa. La expareja ha estado comentando su relación, y no parece que se pongan de acuerdo, por lo que han acabado nuevamente entre reproches y con Alejandro Albalá por medio.