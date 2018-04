Elías se lanza y confiesa sus sentimientos a María en ‘Servir y proteger’

En ‘Servir y proteger‘ están sucediendo muchas cosas y puede que alguna se les vaya de las manos. Alicia está empeñada, junto con Miralles, en atrapar a Somoza, el empresario colombiano, y no se da cuenta de lo peligroso que sería para ella llegar a un enfrentamiento en su estado de embarazo. Además, Julio ha descubierto que Quintero es un narcotraficante. Pero, ¿Es lo único que podremos ver en el capítulo de hoy?

Bremón le niega el dinero a Isa, su supuesta hija, hasta que no se hagan una prueba de ADN. El comisario no se fía de ella y teme que esté mintiendo y que no diga quien dice ser. Es por eso por lo que le propondrá a la joven el hacer esta prueba para comprobar que les une un lazo de sangre. ¿Aceptará esta prueba? Lo veremos en el episodio de hoy.

Tras descubrir las cajas en el despacho de su padre, Julio decide marcharse inmediatamente. Tras ver que alguien ha abierto las cajas, Quintero se teme lo peor y se piensa que Julio ha ido a la comisaría para denunciarlo. Jairo duda de que vaya a delatar a su propio padre, pero Quintero no tiene esta misma opinión.

Es por eso por lo que se dirige hacia la comisaria, pero lo que ve por el camino es algo que no esperaba. Julio y Alicia están hablando sobre él, su padre. Alicia le preguntará si ya ha descubierto que su padre es un narcotraficante.

Por otro lado, Iker ha ido a ofrecerse a Somoza para ser su confidente dentro de la policía, a pesar de haberlo rechazado en capítulos anteriores. Parece que Iker es un hombre muy avaricioso, pero es necesario recordar que la avaricia siempre rompe el saco. ¿Lo tendrá en cuenta?

Desde hace unas semanas, María mantiene una relación con Jesús, el tendero, pero parece que a Elías le da totalmente igual ya que ha decidido ser valiente y confesarle todo lo que siente a María. Esto ha sido gracias a Nacha y la terapeuta, que han predicado con el ejemplo.

Pero no es esto todo lo que pasará en el capitulo de hoy. ¿Quieres conocer todas las aventuras que están viviendo en ‘Servir y proteger‘? Pues no te pierdas el nuevo episodio esta tarde a las 16:25 horas en la 1 de TVE. La cosa se pone cada vez más interesante y es posible que el desenlace final esté muy cerca.