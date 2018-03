“No me gusta; me encanta”, el amor triunfa en ‘First Dates’

Sergio y Cecilia, dos jóvenes que lo habían pasado mal en el amor, se encontraron este lunes en ‘First Dates’ y se lo pasaron en grande. Nada más verse, conectaron y estuvieron muy a gusto durante toda la cena.

Sergio dijo que le encantaban las pecas de la cara que tenía Cecilia y de ella dijo: “No me gusta; me encanta”. Y ella parecía sentir lo mismo. De manera que la cita no podía acabar de otra manera y se emplazaron para otro día. ¡Viva el amor!

A Sonia, Javier le da calabazas

Algo parecido le sucedió a Sonia. Aunque no estaba muy segura, al principio, pues Javier le parecía algo mayor, dijo de él que tenía muy buena planta y unos ojos azules que le encandilaron. La cena fue bien, pero al final, Javier, pese que Sonia quería una segunda cita, le dijo que la veía como una amiga y que para tomar algo, lo que quisiera, pero nada más. No siempre triunfa el amor en el restaurante más romántico de la televisión.

Mientras que Alba y Asier parecían gustarse más a sí mismos que a nadie más. La cena fue bien, estuvieron hablando de mil cosas, aunque algo tensos. En el fotomatón, a Alba no le gustaron sus fotos. Alba le dijo que no a Asier porque “me gustan los chicos algo más mayores, altos y musculitos de gimnasio”, mientras que Asier no parecía muy afectado con la decisión de la chica, porque opinó que ambos no se habían gustado, pero que él era todo un partidazo.

Vicente promociona su libro

Ya sabemos que salir en televisión es una de las maneras de hacer publicidad más efectiva. Y es lo que debió pensar Vicente que vino a ‘First Dates’, entre otras cosas, para promocionar su libro.

Además, en medio de la cena, le ha dicho a Inma, su cita, que tiene un problema raro con el amor: “Yo creo que tengo un virus que me impide enamorarme. No nací con ello, pero ahora lo tengo”. Finalmente, ha decidido, tanto ella como él que quiere que sean amigos. Ahora, el libro sí lo ha promocionado, aunque el programa lo ha tapado durante el rato en el que estuvo en pantalla.

No te pierdas una nueva entrega del restaurante con más citas amorosas de la historia de la televisión. Hoy a partir de las 21.45h en Cuatro.