La historia de amor de Alfred y Amaia reflejada en el videoclip de ‘Tu canción’

El pasado viernes se presentó en un programa especial de La 1 presentado por Roberto Leal el videoclip de ‘Tu canción’. ¿Qué podemos esperar de esta nueva obra? El siguiente paso de la historia de amor de Alfred y Amaia que tiene embelesada a toda España se ve reflejado en el trabajo llevado a cabo en este montaje.

‘Tu canción’, ¿un reflejo de la historia de amor entre Alfred y Amaia?

Ya sabemos que Alfred y Amaia son nuestros representantes en el Festival de Eurovisión 2018 que tendrá lugar en Lisboa en mayo. También que el tema con el que participarán se llama ‘Tu canción’. Y, por supuesto, somos conscientes de que su historia de amor juvenil ha conquistado a todo el país. Ahora, solo nos faltaba por conocer cuál sería el siguiente paso, y este ha sido ver esta bonita historia reflejada en el videoclip de la canción.

El estreno del videoclip del tema con el que concursarán el 12 de mayo en Lisboa no ha decepcionado. Aunque los arreglos que hizo el compositor de la canción, Raúl Gómez, no convencieron a todos, parece que el montaje visual sí ha sido del agrado de la mayoría. Y no es para menos, ya que refleja la magia y la complicidad que ambos artistas parecen tener entre sí.

Alfred y Amaia, una mágica historia de amor que perdura en el videoclip de ‘Tu canción’

El realizador Gus Carballo ha sido el encargado de dirigir esta pieza musical. Y para ello, se ha centrado en reflejar la mágica e idílica historia de amor que viven los dos jóvenes cantantes.

Además, hay otro punto importante que se ha buscado reflejar en la pieza, y es el utilizar como base la calidad vocal de los dos chicos. Así pues, sus juveniles voces y la complicidad que destila la pareja en cada aparición pública han sido la base perfecta para realizar una pieza que refleje a la perfección lo que el gran público esperaba, una fantasía audiovisual sin fin.

No cabe duda de que el tema y el trabajo que están haciendo los profesionales con Amaia y Alfred está siendo excelente. Por eso no es de extrañar que cada día más fans parezcan convencidos de que, este año sí, España podría dar una sorpresa en el Festival de Eurovisión 2018. Y eso, pese a que el catalán se muestra algo decepcionado porque no se ha tenido tan en cuenta su opinión como él esperaba en el montaje final.

Hay una cosa que está muy clara, Amaia y Alfred desbordan simpatía, naturalidad, buen rollo y complicidad. Si son capaces de reflejarlo en el enorme escenario de Lisboa, la ganadora y el finalista de ‘Operación Triunfo 2017’ podrían sorprender a más de uno por toda Europa.