X responde a la críticas sobre las fake news sobre Israel y Hamas

La red social X, propiedad de Elon Musk, ha respondido a las acusaciones de la Unión Europea que sostenían que no combatía la desinformación y las fake news relacionada con los conflictos entre Israel y Hamas. Linda Yaccarino, directora ejecutiva de la antigua Twitter, expresó en una carta ayer miércoles que estaban actuando para eliminar el contenido falso o tergiversado tras el ataque de Hamas a Israel.

Esta misiva emitida por la red social ha sido dirigida a Thierry Breton, comisionado del mercado interior de la UE. Breton había manifestado críticas hacia Musk en redes sociales el día anterior, desencadenando un intercambio público de información y acusaciones entre ambos.

Today @lindayaX responded to @ThierryBreton’s letter detailing our work in response to the terrorist attack on Israel. pic.twitter.com/yZtaOVGpHG

— Global Government Affairs (@GlobalAffairs) October 12, 2023