Las ventas mundiales de móviles se desploman hasta un 22 % por la crisis de las memorias

El mercado de los smartphones ha registrado la mayor caída trimestral de la serie en este 2026. Entre julio y septiembre, los envíos mundiales bajaron un 22 % según IDC y un 20 % según Omdia, con el encarecimiento de la memoria como principal responsable.

IDC contabiliza 255,3 millones de unidades, frente a los 327,3 millones del mismo periodo de 2025, y Omdia, con cifras preliminares, se queda en un volumen parecido. Las dos consultoras miden los envíos de los fabricantes a la distribución, no las ventas al público.

La memoria se la quedan los servidores

IDC calcula que el coste de la memoria ha subido alrededor de un 350 % en un año y sigue al alza. Los centros de datos de inteligencia artificial absorben buena parte de la producción, y los fabricantes de móviles compiten por una oferta mucho más limitada.

El ritmo, eso sí, se frena. IDC sitúa el aumento del tercer trimestre en dos dígitos bajos respecto al anterior, frente a subidas de entre el 50 % y el 100 % en los trimestres previos. Aun así, la consultora no espera alivio inmediato. Prevé otra caída del 2,9 % en 2027, hasta algo más de 1.000 millones de unidades, y no ve el regreso al crecimiento antes de 2028. Omdia es más pesimista, con un 12 % menos este año y un 6 % menos en 2027.

Samsung y Apple capean el temporal

Los dos grandes resisten mucho mejor que el resto. IDC cuenta 57,8 millones de móviles Samsung (un 5,8 % menos) y 57,3 millones de iPhone (un 4 % menos), mientras que el conjunto de los demás fabricantes se deja un 32,5 %.

Omdia les atribuye el 23 % y el 22 % de la cuota, lo que suma un 45 % del mercado y unos ocho puntos más que hace un año. Xiaomi, OPPO y vivo, más expuestas a la gama de entrada, acumulan caídas de envíos de dos dígitos en los datos de IDC.

Liderar no equivale a estar a salvo. Según la prensa coreana, Samsung habría recortado un 23 % su previsión de producción para el cuarto trimestre, de 31,4 a 24,2 millones de móviles, al tiempo que encarece sus Galaxy.

Más caro y con menos RAM en las tiendas españolas

El caso más visible es el de Samsung. Desde principios de octubre, el Galaxy S26, el S26+ y el S26 Ultra cuestan 100 euros más en España, y el S26 de 256 GB pasa de 999 a 1.099 euros. El S26 FE mantiene sus 799 euros.

Los teléfonos son los mismos que llegaron en febrero, solo que con otra etiqueta. Samsung conserva descuentos en su tienda, que dejan el S26 base hasta en 959 euros, pero parten de un precio de lista más alto.

En la gama media ocurre algo parecido. El Redmi Note 17 llega a España desde 280 euros con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, mientras que la generación anterior arrancaba en 199 euros con 6 GB de RAM. Es alrededor de un 40 % más caro y con dos gigas menos de memoria.

Europa, de momento, sube menos que otras regiones. Según la estimación de septiembre de Counterpoint, los precios en el continente habían aumentado un 7 %, frente al 15 % de media mundial, mientras los fabricantes recortan memoria, almacenamiento y cámaras para contener la factura.

El móvil de siempre aguanta un año más

La consecuencia directa es una renovación más lenta. Francisco Jeronimo, vicepresidente de IDC, sostiene que la presión pasa de los fabricantes a los consumidores y que muchos compradores conservan su móvil actual durante más tiempo.

Counterpoint apunta en la misma dirección. Los usuarios retrasan la compra, eligen capacidades menores y se interesan más por los móviles reacondicionados.

En Europa, las ventas del segundo trimestre cayeron un 8 %, con un 11 % menos en el canal libre y un 4 % menos a través de operadoras. Según Counterpoint, la gama baja se ha hundido más fuera de las operadoras, que venden terminales más caros.

Sin alivio a la vista hasta 2028

Counterpoint prevé que en 2030 se vendan un 40 % menos de móviles de menos de 200 dólares que en 2025. TrendForce, por su parte, espera que la escasez de memoria siga condicionando el mercado durante 2027.

Para quien tenga un móvil que todavía funciona, los datos dan pocos motivos para cambiarlo ahora. Quien necesite uno nuevo encontrará, por el mismo dinero, menos memoria que hace un año.