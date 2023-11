Velca: «Holanda tiene más kilómetros que España de carriles bici siendo 15 veces más pequeño»

La movilidad sostenible va ganando terreno a pasos agigantados en nuestra ciudades. Hablamos Emilio Froján, CEO de Velca sobre el presente y futuro de todos los dispositivos que vemos a nuestro alrededor, cuáles son las tendencias más interesantes para los usuarios y cómo estamos cambiando nuestro modelo de desplazamiento.

Velca: la vanguardia en movilidad

¿Cómo nace Velca?

«Velca es una es una marca española nacida en febrero de 2020, es decir, unas poquitas semanas antes de que estallase la pandemia. Está fundada por antiguos empleados de Voi, una startup sueca de patinetes eléctricos compartidos. Surge mientras estoy trabajando en Erfurt Alemania, donde dirigía una fábrica de patinetes eléctricos. En una de mis escapadas a España, reúno a mi equipo de operaciones y les planteo la posibilidad de montar nuestra nuestra propia marca de motos eléctricas. Nosotros ya conocíamos muy bien el sector, conocíamos a proveedores, todo el ecosistema electromecánico y electrónico. Entonces dijimos, «Oye, pues vamos a montárnoslo por por nuestra cuenta» como quien dice, al día siguiente. Casi nos fuimos de la compañía, fuimos al banco, pedimos un crédito personal y decidimos emprender. Desde entonces, las cosas han ido bastante bien a nivel particular, en estos3 años y medio hemos puesto ya más de 3000 vehículos en la calle en canal particular, pues somos el el segundo fabricante español, por detrás de Silence, que lo ha comprado ahora el Grupo Acciona.»

«Tenemos 13 configuraciones distintas de producto, tenemos hasta cuatro modelos de ciclomotores, 5 modelos son de 125. Tenemos 3 modelos de bicicleta eléctrica. Hacemos operaciones de producción tanto en nuestros centros de China como en Polonia como en Madrid, en San Fernando de Henares, donde tenemos la sede».

¿La movilidad urbana basada en sistemas eléctricos ha llegado para quedarse?

«Sí, totalmente, pero estamos yendo muy despacio, muchísimo más despacio que otros países europeos. Nosotros hacemos mucha pedagogía y también hacemos mucha investigación sobre el comportamiento del consumidor. Nos llamaban locos cuando en diciembre hicimos una predicción que fue un poquito impopular porque dijimos que después de un montón de años de aumento de relativo de las matriculaciones de motos eléctricas urbanas, hicimos una predicción de que este año 2023 iban a caer las matriculaciones de motos eléctricas, dijimos que iban a caer un 1%. Pues en canal particular, las matriculaciones de motos eléctricas este 2023 han caído casi un 30%, lo cual es una auténtica salvajada, una auténtica locura».

«Obviamente no funcionan los planes de incentivos, nosotros y yo personalmente soy bastante crítico con el con el plan Moves. Hay otro tipo de configuraciones de incentivos que funcionan muchísimo mejor, como el de Noruega, que decidieron eliminar el IVA al vehículo eléctrico durante 2 años y consiguieron una adopción de casi el 50% sobre nuevas matriculaciones. Es decir, que uno de cada dos vehículos que se matriculaba era eléctrico. Estamos a años luz. En España el canal particular no llega al 4% el porcentaje de nuevas matriculaciones de motos eléctricas frente al total del mercado. En España el 2,5 % son motos eléctricas. Esto ha venido para quedarse porque es una es una tendencia. Es algo que está creciendo. Realmente ya hay más de 100000 motos eléctricas por las calles en España, aunque está yendo muchísimo más lento que en otros mercados y eso es una realidad».

España tiene una excesiva dependencia del coche particular, ¿dificulta la adopción de estos sistemas?

«Sí, bueno, nosotros somos fabricantes, es decir, realmente queremos que la gente tenga una moto en propiedad. Nuestro principal canal de ventas es el particular. 45% de. Los viajes urbanos son en vehículo particular, es decir, es la primera opción de movilidad por encima del transporte público en las ciudades, es decir, a día de hoy. Te diría la gente en lo que más se mueve es en su vehículo particular, por lo tanto el transporte público, obviamente es muchísimo más eficiente a nivel emisiones de dióxido de carbono y de partículas contaminantes. Por supuesto que sí, pero desde el regulador sabemos que el comportamiento de la ciudadanía está en que el 45% se sigue moviendo en vehículos particular. Pues obviamente tienes que facilitar que ese 45 % pueda pasarse al vehículo eléctrico, más cuando aplicas una ley de cambio climático que suscita y obliga a que las ciudades impongan restricciones progresivas al tráfico de combustión. Repito, 45 % y digo 45 porque a veces tengo la sensación de que la movilidad eléctrica es para todos. Es decir, hay gente de ese 45 % que se mueve en vehículos particulares. Pasarse a un vehículo cero emisiones le va a suponer, pues, un esfuerzo financiero muy importante y a mí lo que me da miedo es que esta transición deje a gente atrás. Es que esta transición genere ventajas y desventajas competitivas en los ciudadanos, porque a la gente de clase alta realmente le cuesta mucho menos pasarse a lo eléctrico que a la clase media. Es un conflicto que hay que hay que solucionar de alguna manera».

Vuestro catálogo se centra en bicicletas y motos eléctricas. ¿Fue quizás el patinete el germen?

«Es un vehículo que tienen arraigada una grandísima incertidumbre regulatoria. Lo que pasa que en España siempre vamos con un retraso importante. Yo, cuando producía patinetes eléctricos en Alemania no se movía ni un solo patinete de la fábrica hasta que le ponías la matrícula y le hacías un seguro de responsabilidad civil, al final es un vehículo cien por cien motorizado, no de pedaleo asistido, no es un vehículo cien por cien motorizado que circula además por la vía que circulan los coches, las motos, los autobuses. Entonces yo creo que es un vehículo que de aquí a pocos años será obligatorio matricularlo y que esté asegurado».

En España se deja a criterio de los municipios asegurar un patinete

«Llegué a tener en Alemania mil patinetes parados en una fábrica hasta que se aprobó por parte de la DGT una ley para toda Alemania sobre cómo se iban a regular el uso del patinete eléctrico. Para todo Alemania, aquí en España cada ciudad, esto parece un reino de taifas».

Respecto a vuestros vehículos, que son bicicletas y ciclomotores, ¿qué es lo que más interesa al usuario?

«Las motos eléctricas. Sin ninguna duda lo que más comercializamos son motos eléctricas equivalentes a 125, es decir, que puedes conducir con el carnet de coche si tienes más de 3 años de antigüedad y dentro de las motos eléctricas de 125, pues el último modelo que hemos lanzado que tiene unas características técnicas bastante superiores a las de nuestros competidores. Hablamos de una moto de 220 km de autonomía, que es algo que apenas se ve».

«Hay muy poquitas cosas en el mercado que tengan 220 km de autonomía utilizando las mismas baterías que utiliza Tesla, es decir, el mismo fabricante, baterías CATL de ion litio. Unos picos de potencia que son los máximos que podemos aplicar para 125, más de más de 12000 vatios y una velocidad máxima de 130 km/h. No con, además de serie vistiendo dos neumáticos Michelin City Grid de 13 pulgadas, puedes conectar tu móvil para poner un GPS.. Sistema de frenado ABS en las dos ruedas, te acercars a la moto y ya se activa. Tienes carga rápida a 25 amperios es una carga rápida donde la moto se puede cargar en cualquier en cualquier enchufe».

¿Cómo ven los ciclistas las bicis de pedaleo asistido?

«Es que la bicicleta eléctrica realmente tuvo un boom muy importante en pandemia en 2020, cuando hubo gente que que no quería utilizar el metro y se pasó a una opción particular económica, como puede ser la bicicleta. Pero después ha pegado un bajón enorme. Recordemos que aquí en España el modelo de bicicleta que más se matricula es una mountain bike, algo súper curioso porque en cualquier otro país de Europa la que más se la la que más se vende son bicicletas de paseo, bicicletas tipo fixie. Te vas a cualquier país de Europa, Alemania, Dinamarca, Suecia y ves un montón de gente yendo al trabajo en bicicleta. Verás que van por carriles.En Madrid, pues pues es es es muy complicado. Cuando trabajaba para esta empresa sueca a patinetes eléctricos, cuando vinieron a Madrid a verme por primera vez, dijeron, pero ¿por dónde van los patinetes y as bicicletas en esta ciudad? Pues mira. ¿Ves por dónde van los autobuses, los taxis, los coches? Por ahí, La sensación de inseguridad es muy grande, hay muchos problemas. La movilidad en bicicleta en el ámbito urbano está muy desprotegida, está cero incentivada. Lo primero para incentivarlo sería crear las infraestructuras, ¿no? ¿Cómo puede tener más kilómetros bici un país como Holanda que es 15 veces más pequeño que España no y tienen más kilómetros de carril bici? Hay que hacer una una reflexión importante.

¿Qué previsiones hay de crecimiento en Velca?

«Pues el próximo año, nosotros más o menos estamos creciendo un 170-180% cada año y ahora nos vamos a la Feria Internacional de Milán. Hemos estado algún año, es una feria de impresionante, este va a ser el primero que que vamos a tener nuestro propios stand, hemos ido siempre como visitantes y 2024 queremos que sea un año de expansión internacional. Nuestras motos están homologadas para todos los países de la Unión Europea. Estamos en proceso para homologarlas también en Estados Unidos. Ya hemos enviado allí motos, pero nos está costando. La verdad es que el proceso para homologar en Estados Unidos nos está resultando complicado, pero las tenemos homologadas para toda Europa. Queremos encontrar esos distribuidores en Francia, en Alemania para dar el salto a Europa. Y el futuro próximo creo que pasa por ahí, por la internacionalización, seguramente intentemos lanzar un nuevo producto a finales del próximo año. De momento, no vamos a lanzar nada más porque la Velca One acaba de ser lanzada hace dos meses, es decir, tiene todavía muchísimo recorrido. Una moto que tenemos vendida toda la producción hasta febrero del próximo año. Es una moto que está funcionando muy bien».